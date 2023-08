Taylor Swift en México: ‘Swifties’ reportan estafas en reventa de boletos

Esta noche, Taylor Swift hará historia en México al presentarse por primera vez no solo en nuestro país, y aunque esto significa felicidad para muchos swifties, hay otros para los que hoy es un día triste no solo por no ver a su artista favorita, sino por ser víctimas de estafa a la hora de comprar boletos.

A través de redes sociales se han difundido distintos videos sobre jóvenes que resultaron estafadas a la hora de comprar entradas para ver a la cantante de ‘All Too Weel’ en el Foro Sol de la CDMX, en lo que fue la primera de cuatro fechas que dará en nuestro país.

De igual forma, existen testimonios de adolescentes, solas o acompañadas por sus papás, que se encuentran desde la mañana de este jueves a las afueras del recinto esperando conseguir un boleto, pues durante la venta no alcanzaron por la alta demanda.

Fans de Taylor Swift llegando al Foro Sol para la primera de 4 fechas que dará la cantante. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Estafadas desde República Dominicana

Uno de los casos que se ha hecho más virales en TikTok es el de unas jóvenes que se dijeron originarias de República Dominicana, mismas que al llegar esta mañana al Foro Sol, se dieron cuenta de que sus boletos eran falsos.

Su testimonio relata que compraron sus entradas en una página llamada Vividseats por 700 dólares cada una (alrededor de 11,800 pesos al cambio actual), el inconveniente es que son tres personas y compraron cuatro boletos porque, según detallaba la página, solo podían venderse en pares.

Al llegar, las jóvenes mostraron un supuesto código QR que les enviaron para la entrada, pero les explicaron que, si llevaban su boleto impreso en una hoja, debía ser con código de barras.

Supuestamente, la página les resolvería en caso de presentar inconvenientes con sus boletos, pero al momento de reportarlo les dijeron que ya no se podía y las dejaron en espera por más de dos horas en el teléfono.

Productos relacionados con Yatlor Swift que venden a las afueras del Foro Sol. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Quería asistir a los 4 conciertos y la estafaron

En las redes sociales de ADN40 compartieron el testimonio de una joven que fue estafada al comprar entradas VIP y platino para los cuatro días que la cantante estadounidense se presentará en el Foro Sol.

La cantidad asciende a 36 mil pesos, que era el precio total de los 4 boletos que compró, siendo el de hoy en la sección platino, y confesó que todavía no le decía a sus papás que estaba a las afueras del Foro Sol ni lo que había ocurrido con sus entradas.

De igual forma, señaló que se encontraba muy triste, pues la artista representa algo muy especial para ella porque su música la acompañó en momentos complicados de su vida.

Fans de Taylor Swift afuera del Foro Sol de la CDMX. (Edgar Negrete Lira)

Swifties, a la espera de boletos para ver a Taylor Swift en Foro Sol

Así como ellas, cientos de comentarios y videos en redes sociales muestran a algunos fans de Taylor Swift que se encuentran a las afueras del Foro Sol desde primeras horas de este jueves.

¿Por qué? Esperando encontrar a alguna persona que les pueda vender un boleto, pues no alcanzaron a comprarlo a través de Ticketmaster, o en todo caso ‘esperando el milagro’ de que alguien se los regale, pues no cuentan con el dinero para costearlo.