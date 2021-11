‘No le interesa’: la postura de Jake Gyllenhaal sobre ‘All too well’, de Taylor Swift

A tan solo una semana del estreno de Red (Taylor’s Version), que cuenta con 30 canciones, nueve de ellas inéditas y también incluye reversiones de los temas originales de su cuarto álbum de estudio, lanzado en 2012, los swifties no han parado de hacer ruido, sobre todo porque se rumora que parte de este álbum fue dedicado a Jake Gyllenhaal, ex novio de la cantante.

A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha contado por medio de sus canciones la historia de su propia vida y amores; con el estreno del cortometraje All too well: the short film, incluido en la nueva versión del álbum que acaba de estrenar, develó algunas pistas de su ruptura con el actor.

Una nueva estrofa daría a conocer el por qué Gyllenhaal pudo poner fin a su relación, que inició en octubre de 2010 y duró apenas tres meses. “Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien. Y me dieron ganas de morir”, canta Swift, quien tenía 20 años cuando se relacionó con Gyllenhaall, en ese entonces de 29 años.

En los últimos días el actor ha sido tendencia, aunque no precisamente por su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’, sino por la controversia generada detrás de las canciones y el reciente cortometraje de Taylor.

¿Qué ha dicho Jake Gyllenhaal al respecto?

Propiamente el actor no ha hecho ninguna declaración a pesar de que apareció públicamente un día después del estreno de ‘All too well: the short film’, durante los premios Hamilton Behind the Camera Awards en Los Ángeles para apoyar a su hermana Maggie Gyllenhaal, que estaba siendo honrada con el premio ‘Director Revelación’ por su nueva película ‘The Lost Daughter’; en esa ocasión procuró alejarse de la prensa para evitar preguntas.

Sin embargo, una fuente cercana a Jake habló con E! News, y dijo que al actor, de 40 años, no le interesa el tema ni lo que haya alrededor de él. “Jake no tiene ningún interés en nada de eso. No lee chismes ni les presta atención”, según publicó E!.

“Está viviendo su vida y se concentra en sí mismo. Está ignorando todo el ruido”, agregó la fuente de E! sobre la postura de Gyllenhaal, a quien se le vinculo sentimentalmente con Taylor Swift en 2010 y quien se dice sirvió de inspiración para escribir algunas canciones de Red (2012), incluida We Are Never Ever Getting Back Together.