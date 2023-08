Paul McCartney en México: ¿Cuándo inicia la preventa de boletos para su show en Foro Sol?

¡Sir Paul estará de vuelta en México! Ayer se anunció que el exintegrante de The Beatles regresará a México tras seis años de ausencia para dar un concierto en el Foro Sol el próximo 14 de noviembre como parte de su GOT BACK Tour.

“Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi GOT BACK Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos… vamos a rockear… vamos a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta! ¡Fiesta!”, se lee en un texto publicado a través de su sitio oficial.

La última vez que Paul McCartney vino a México fue hace seis años, en 2017. Ofreció un gran show en el Estadio Azteca de la CDMX como parte de su gira One on One. En tierra azteca, el músico británico también ha pisado escenarios como el del Zócalo capitalino, donde reunió alrededor de 200 mil personas.

En esta ocasión, se anunció con bombos y platillos su regreso a México, tanto en las redes sociales de Sir Paul como en las de Ocesa, que se está encargando de la organización, por lo que a finales de año tendremos en nuestro país a uno de los músicos más legendarios del siglo XX.

Paul McCartney regresará en dos meses y medio a México. (Foto: EFE / EPA / Sophia Juliane Lydolph)

¿Cuándo será la preventa para el concierto de Paul McCartney en México?

Como se mencionó hace un momento, será el 14 de noviembre cuando el Foro Sol retumbe con los mejores éxitos de Paul McCartney.

No obstante, algunos de sus seguidores consideran que debería abrir más fechas en la capital, o en su defecto que su espectáculo tendría que regresar al Coloso de Santa Úrsula, pues su capacidad de asistentes mucho mayor para la demanda considerada.

Si eres de aquellos que no quieren perderse del espectáculo, te compartimos los detalles de la preventa, pues tendrá distintas fases.

Cartel de Paul McCartney en el Foro Sol. (Foto: Ocesa)

Para el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol de la CDMX, además de la preventa general, también habrá prestige y beyond, que permite a algunos entrar a comprar entradas antes que nadie y elegir los mejores asientos. Las fechas seleccionadas son las siguientes:

Preventa Beyond : Miércoles 30 de agosto a partir de las 9:00 horas.

: Miércoles a partir de las 9:00 horas. Preventa Prestige : Jueves 31 de agosto a partir de las 9:00 horas.

: Jueves a partir de las 9:00 horas. Preventa General : Viernes 1 de septiembre a partir de las 14:00 horas.

: Viernes a partir de las 14:00 horas. Venta General: Sábado 2 de septiembre a partir de las 14:00 horas.

Recuerda que todas las preventas son exclusivas para tarjetahabientes Citibanamex. En del caso de las Beyond y Prestige, no todas las tarjetas participan y necesitarás un código para entrar.