¿Por qué se separó The Beatles, grupo en el que participó Paul McCartney?

“¡Come together, right now!”, es parte de la letra de uno de los sencillos más populares de The Beatles, la agrupación inglesa a la que perteneció Paul McCartney.

Este 23 de agosto, por medio de redes sociales, se reveló que el cantante regresará al Foro Sol de la Ciudad de México el 14 de noviembre como parte de su nueva gira musical llamada GOT BACK Tour. La última vez que se presentó en tierras mexicanas fue en 2017 con el One on One Tour.

Además de ser reconocido por su carrera como solista, Paul McCartney también es visto por muchos como uno de los Beatles más populares.

Paul ⁠McCartney regresa a México. (Foto: Instagram @paulmccartney)

¿Cuál es la historia de The Beatles?

The Beatles es una de las bandas de rock y pop más populares de los años sesenta, pues han logrado marcar a la industria musical.

El grupo inició a finales de los cincuenta, cuando un adolescente llamado Paul McCartney creó una agrupación llamada Quarrymen. Durante una de sus presentaciones musicales, conoció a John Lennon, quien se unió a la banda, y tiempo después llegaron George Harrison y Pete Best.

Por un tiempo, el cuarteto de artistas tocó en diversos bares y eventos como Quarrymen hasta que se unió el artista Stuart Sutcliffe, a quien se le atribuye haber propuesto un cambio de nombre; sin embargo, hasta la fecha se desconoce la persona exacta que decidió optar por The Beatles.

The Beatles alcanzó la fama en países como Reino Unido y Estados Unidos. (Foto: Instagram / @thebeatles)

Aunque hay quienes aseguran que el nombre del grupo tiene un significado profundo, de acuerdo con NBC News, su apodo es un juego de palabras por tomar el nombre de ‘beetle’ (escarabajo en inglés) y ‘beat’ (ritmo musical).

The Beatles hizo sus primeras presentaciones musicales en diferentes eventos, batallabando por conseguir que se reconociera su nombre. Tras su primer contrato en 1962, Stuart Sutcliffe murió por una hemorragia cerebral.

Ese mismo año, el músico Ringo Starr se unió a The Beatles como una de sus voces principales y Pete Best dejó el grupo. Es por ello que la agrupación solamente cuenta con cuatro integrantes.

The Beatles fue una de las bandas más populares de los años sesenta. (Foto: Instagram / @thebeatles)

Un año después de aquel suceso, la banda consiguió lanzar su primer compendió musical llamado Please Please Me. Tras aquel estreno, The Beatles consiguió bastante popularidad y empezaron a ser conocidos en otros países como Estados Unidos.

Ese momento marcó su salto a la fama y comenzaron a sacar álbumes como A Hard Day’s Night (1964), Rubber Soul (1965), entre otros. También eran considerados, por algunos, como polémicos por algunas de las letras de sus canciones y sus espectáculos en los escenarios.

En 1967, la banda quedó marcada en la industria musical por el estreno del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, uno por los cuales continúan siendo reconocido hasta la fecha. Ese mismo año estrenaron el éxito de ‘All you need is love’.

A The Beatles se le atribuyen momentos icónicos como un concierto que hicieron en 1969 dentro de la azotea de un edificio en Londres, Reino Unido.

Portada del álbum más popular de The Beatles. (Foto: Instagram / @thebeatles)

¿Por qué se separaron Los Beatles?

Con el paso del tiempo, los integrantes de The Beatles crecieron y tenían enfoques diferentes de sus vidas personales.

Previo a la separación del grupo, los integrantes comenzaron a tener ciertas diferencias entre ellos. Incluso se lanzaban indirectas en algunas de sus canciones, hasta que en 1970 anunciaron su fin.

Hay quienes aseguran que la banda se separó por la esposa de John Lenon, la artista Yoko Ono con quien se casó en 1969; sin embargo, en 2021 Paul McCartney habló de la razón detrás del fin de The Beatles.

“John entró un día en la habitación y dijo: ‘Dejo los Beatles’.‘Es muy emocionante. Es más bien como un divorcio’. Y luego nos dejaron para recoger los pedazos”, explicó Paul McCartney en una entrevista con la BBC.

Paul McCartney asegura que John Lenon separó a The Beatles. (Foto: Instagram / @johnlenon)

En diversas ocasiones, Paul McCartney ha hecho hincapié en que John buscaba adentrarse en diferentes proyectos con su esposa y que por ello tomó la decisión. Tras el anuncio de Lenon, el grupo eligió separarse y seguir sus propias carreras.

En la actualidad, Paul McCartney continúa trabajando en la industria musical con su propia trayectoria como solista.