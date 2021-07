Ringo Starr, con una ‘pequeña ayuda de sus amigos’, cumple 81 años

Oh, I get by with a little help from my friends / Mhhh… I get high with a little help from my friends / Mhhh… gonna try with a little help from my friends...

Nacido como Richard Starkey el 7 de julio de 1940, en Liverpool, Merseyside, Inglaterra, Ringo Starr es quizá el baterista más famoso del planeta, y este miércoles llega a la maravillosa edad de 81 años aún en activo. Quizá, como la canción que interpretó ‘With a Little Help from my Friends’, siendo integrante de una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos: The Beatles.

“¿Qué pensarías si cantara desafinado? ¿Te levantarías y te alejarías de mí? Préstame tus oídos y te cantaré una canción. Y trataré de no cantar fuera de tono”, dice en el inicio del tema que se desprende del álbum más místico de los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, interpretada por Ringo Starr.

Ringo Starr era el músico más consumado cuando los Beatles lo seleccionaron para que se hiciera cargo de la batería que había dejado Pete Best en 1962. Ayudó a dar a las canciones de Paul y John un ritmo que los impulsó al estrellato. Ringo era el corazón y el alma del Cuarteto de Liverpool, y siempre hubiese merecido un poco más de crédito del que obtuvo por el éxito del grupo.

No tuvo una infancia fácil

Como los genios, Ringo Starr no tuvo una infancia fácil. Nació en una zona de clase trabajadora de Liverpool. Sus padres, ambos empleados de una panadería, se divorciaron cuando era aún pequeño. Frecuentemente enfermaba, pasó un año en el hospital con complicaciones del apéndice cuando tenía seis años.

Más tarde, estuvo dos años en un sanatorio después de que adquirió pleuresía (Inflamación de los tejidos que recubren los pulmones y la cavidad torácica) a los 13 años. Durante este último episodio fue introducido a la batería por un trabajador de la salud que les dio a los niños instrumentos musicales para divertirlos. ¡No la dejaría jamás!

En 1959 se convirtió en el baterista de una banda de skiffle, Rory Storm and the Hurricanes, fue cuando adoptó su nombre artístico. La agrupación se hizo bastante popular, y fue durante un compromiso en 1960 en Hamburgo (en la entonces Alemania) cuando Starr se familiarizó con John Lennon,Paul McCartney y George Harrison.

En 1962, Starr reemplazó a Best como baterista de la agrupación inglesa. Apoyó a la banda con un ritmo sencillo y constante y se ganó a los fanáticos con su personalidad cautivadora. Aunque sus habilidades vocales eran limitadas, tomó la iniciativa en un puñado de canciones que dieron fama y forma a los Beatles.

La ruptura de los Beatles

Luego de la separación los Beatles en 1970, los músicos lanzaron carreras independientes. Starr incursionó en el cine con películas como The Magic Christian (1969), y sus dos primeros álbumes en solitario, Sentimental Journey y Beaucoups of Blues, una colección de música country, fueron lanzados en 1970.

Formó su primera All-Starr Band en 1989 y se embarcó al año siguiente en la primera de una serie continua de giras, disfrutando de una próspera aunque discreta carrera salpicada por apariciones en retrospectivas de los Beatles. Starr continuó lanzando álbumes, actuando y tocando en solitario para Lennon y Harrison, pero sus éxitos se volvieron más modestos a medida que pasaba el tiempo.

En 2015, Starr fue incluido en el Salón del Fama del Rock and Roll, recibiendo el Premio a la Excelencia Musical; los Beatles fueron incorporados en 1988. Starr fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965, y recibió el título de caballero en los honores de Año Nuevo de 2018.

¡Happy Birthday, Ringo!