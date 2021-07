¡Échale, Zamacona! 5 temas para recordar al vocalista de los Yonic’s

La música mexicana está de luto con la partida del cantautor y líder de la legendaria agrupación Los Yonic’s José Manuel Zamacona. Continuaba en activo junto con su hijo José Manuel Zamacona Jr. con una trayectoria de más de cuatro décadas llenas de romanticismo.

Con temas como ‘Palabras tristes’, ‘Así te quiero yo’, ‘Soy yo’, ‘Rosas blancas’, ‘Pero te vas a arrepentir’, ‘Un dolor’, ‘Pétalo y espinas’, ‘Títere’, ‘Le falta un clavo a mi cruz’ y ‘Nadie sabe lo que tiene’, José Manuel Zamacona deja un legado indiscutible en la música romántica mexicana.

A través de la cuenta de Facebook y Twitter, ‘Los Yonic’s Zamacona’ y la familia Zamacona Chavarría informaron del deceso del cantautor, quien fue trasladado a su natal Acapulco, Guerrero, donde se llevarán a cabo su servicio funerario.

Aquí te dejamos cinco temas que de seguro están en la mente de muchos mexicanos o las has escuchado en sus diversas versiones interpretadas por otros músicos de renombre.

¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás. Quizá sea la canción más conocida de los Los Yonic’s titulada ‘Palabras tristes’ y se desprende del álbum de Los Yonic’s titulado Sólo baladas de 1980.

Soy yo / Sé que es muy tarde para hablarte / Pero estoy tan solo, y el escucharte me hace tanto bien. En 1976 salió a la luz el álbum Soy yo, del cual se desprende el tema homónimo.

Otro tema súper conocido es el tema ‘Rosas blancas’, que se desprende del álbum En su punto del año 1982. Otros temas del disco son ‘Ámame y después tú sabrás’, ‘Nuestra entrega’, ‘Te quiero cada día más’.

Yo no se quien pierde más / Aquí en esta despedida / Mi camino es de subida / Pero el tuyo es hacia atrás. Otra de las canciones imperdibles y más conocidas de Los Yinic’s es ‘Pero te vas a arrepentir’, que grabó junto con Marco Antonio Solís en 1992. Pero que resurgió en 2008 cuando al ritmo del pasito duranguense la interpretó Joseé Manuel Zamacona y K-Paz de la Sierra.

En tus manos de un títere títere un títere / Manejado a tu antojo por tu capricho. El tema ‘Títere’ se desprende del disco Pero no me dejes de 1984. ‘He nacido para ti’, ‘Herido de muerte’ y ‘Pero no me dejes’, otros temas del disco.

Los Yonic’s son originarios de San Luis San Pedro, Guerrero Su principio fue en el centro social “Diana” de San Luis San Pedro, Guerrero, propiedad de la señora Raquel Catalán, quien en ese entonces les compró los primeros aparatos para que sus hijos Joaquín, Johnny y Bruno Ayvar, fundadores de Los Yonic’s, empezaran a tocar música pop tropical y baladas, después se trasladaron a Acapulco, donde comenzó su carrera de manera profesional.