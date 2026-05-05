Esto sabemos del ambicioso plan de Sheinbaum para ‘levantar’ la economía y atraer la inversión privada

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una serie de planes destinados a aumentar la inversión privada en México (Foto: Presidencia)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una serie de planes destinados a aumentar la inversión privada en México, en un intento por reactivar una economía que se contrajo a principios de año.

¿Cuál es el plan de Sheinbaum para atraer la inversión privada?

La iniciativa se centra en la creación de una nueva oficina presidencial de inversión, la simplificación de los trámites fiscales y la eliminación de la burocracia, según explicó José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital de México, junto a Sheinbaum en un acto celebrado el lunes en Ciudad de México.

El gobierno concederá la aprobación automática a las inversiones en sectores estratégicos, como la energía, los semiconductores, la automoción, el turismo y la manufactura avanzada, señaló Merino. Los proyectos por un valor mínimo de 2 mil millones de pesos (US$114 millones) recibirán la misma luz verde.

También se aprobarán automáticamente los proyectos ubicados en los denominados “centros de bienestar”, zonas industriales designadas en las que el gobierno ha buscado impulsar la inversión. El resto de inversiones deberán aprobarse en un plazo de 90 días o se considerarán autorizadas en virtud de las nuevas normas, añadió.

Empresarios desconfían por incertidumbre del T-MEC

Sheinbaum y sus aliados han convertido la atracción de inversiones en una prioridad, ya que su programa de desarrollo insignia, conocido como Plan México, ha tenido dificultades para despegar. La economía mexicana se contrajo en el primer trimestre y la inversión se ha desplomado debido a la caída de la confianza empresarial y a la incertidumbre generalizada sobre el tratado de libre comercio de América del Norte conocido como USMCA.

La reducción de la burocracia ha sido clave en este esfuerzo, en medio de las quejas de los grupos empresariales de que los obstáculos fiscales y administrativos de México son incompatibles con el objetivo declarado de Sheinbaum.

La nueva oficina presidencial de inversión presidirá un comité que incluye a los ministros de Economía, Finanzas, Energía y otros miembros del gabinete. Se encargará de las autorizaciones.

El gobierno emitirá un decreto este lunes con el objetivo de agilizar los procedimientos fiscales, ordenando a las autoridades que eviten la doble imposición, reduzcan los tiempos de auditoría y limiten las auditorías a una al año por contribuyente, según declaró el ministro de Hacienda, Edgar Amador, en el evento.

Las autoridades fiscales también evitarán las auditorías retroactivas, al tiempo que agilizarán las devoluciones y acelerarán el proceso de registro como contribuyente, según el responsable de Hacienda.

Sheinbaum presentó estas iniciativas como el último paso del gobierno para satisfacer las demandas de los líderes empresariales, después de que el Congreso aprobara el mes pasado la legislación que ella propuso y que tiene como objetivo acelerar las autorizaciones de inversiones en grandes proyectos de infraestructura.

Su administración también puso en marcha un plan para aumentar las compras de acero de producción local y darle prioridad en todos los proyectos de infraestructura federales.

“Sabemos que el desarrollo económico requiere reglas claras y confianza mutua”, afirmó Sheinbaum en el evento.

El plan, según explicó a los líderes empresariales presentes, equivale a “todo lo que nos han pedido”.