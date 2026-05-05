Para ponerle a tu hot dog: ¿Cuáles son las mejores y peores salchichas calificadas por Profeco?

Profeco aclaró que el tipo de salchicha no determina su calidad ni significa que un producto sea mejor que otro. [Fotografía. Shutterstock]

¿No sabes cuál llevar para tu hot dog o parrilladas? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio sobre distintas marcas de salchichas comercializadas en México con el fin de revisar su calidad, composición nutrimental y cumplimiento en el etiquetado.

La Procuraduría Federal del Consumidor apareció en la edición de mayo de la Revista del Consumidor y contempló 37 productos de distintas categorías, entre ellas Viena, Frankfurt, para hot dog, de pavo y con pavo. La dependencia revisó aspectos como proteína, grasa, sodio, nitritos, contenido energético y calidad sanitaria.

Si quieres saber cómo identificar una buena salchicha al momento de ir al supermercado, la Profeco también compartió algunas recomendaciones para revisar aspectos como el tipo de carne, la proteína y el contenido de sodio para elegir la mejor opción para tus preparaciones.

¿Qué encontró Profeco en el análisis de las salchichas?

La Profeco explicó que las salchichas en general contienen distintos ingredientes además de carne, como agua, fécula, soya, fosfatos y nitritos. Incluso detalló que el agua representa cerca del 70 por ciento del producto final.

Los nitritos forman parte de los conservadores utilizados en este tipo de embutidos y ayudan a mantener el color rosado característico. No obstante, la Secretaría de Salud establece un límite máximo de 156 miligramos por kilogramo.

Además del contenido de nitritos, la Profeco revisó proteína, grasa, sodio, carbohidratos, humedad y veracidad del etiquetado nutrimental.

De igual forma, la dependencia también aclaró que el tipo de salchicha no determina su calidad ni significa que un producto sea mejor que otro.

En el estudio se señala que categorías como Viena, Frankfurt o hot dog sólo presentan diferencias de tamaño y formulación, ya que muchas comparten ingredientes similares y procesos de elaboración parecidos.

La Profeco incluso explicó que algunos consumidores suelen relacionar ciertas marcas o nombres con una mayor calidad o un mayor contenido de carne, aunque esto no siempre ocurre.

Uno de los principales aspectos que analizó la Profeco fue la cantidad de nitritos en las salchichas. (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles fueron las peores salchichas evaluadas por Profeco?

En su análisis, la Profeco explicó que las salchichas peor evaluadas fueron aquellas que superaron el límite permitido de nitritos o presentaron diferencias entre la información declarada en sus etiquetas y el contenido real detectado durante las pruebas.

De acuerdo con la publicación, el exceso de nitritos puede representar riesgos para la salud. Además, la dependencia también señaló irregularidades en la proteína y grasa reportadas por algunas marcas.

Otro de los puntos que tomó en cuenta el estudio fue el uso de la palabra “pavo” en algunos productos que realmente contienen porcentajes muy bajos de esa carne, pese a que el ingrediente destaca en el empaque y etiquetado. Las salchichas peor valoradas por la Profeco fueron:

Parma Sabori “con pavo”

Registró 207 mg/kg de nitritos, cifra que supera el límite permitido.

Bafar Viena

Alcanzó 161.5 mg/kg de nitritos.



También reportó menos proteína de la que declara en su etiquetado.

Bafar Frankfurt

Registró 160.3 mg/kg de nitritos.

Capistrano Clásica Viena

Declaró 10.04 g de proteína por cada 100 g, aunque el análisis encontró 6.1 g.



También reportó 11.40 g de grasa, pero el laboratorio detectó 4.6 g.

Bernina de pavo

Indicó 12.2 g de proteína, aunque el análisis detectó 10.3 g.

Bafar hot dog

Declaró 8 g de proteína, pero el estudio encontró 6 g.

Obertal para desayuno

Reportó 18 g de proteína, aunque las pruebas detectaron 16.1 g.

Zwan Premium y KIR “con pavo”

Destacan visualmente la palabra “pavo”, aunque sólo contienen un 4 por ciento de esa carne.

¿Cuáles fueron las salchichas mejor evaluadas por Profeco?

Dentro del estudio, también hubo productos que destacaron por mantener bajos niveles de nitritos, registrar mayor proteína y evitar irregularidades en el etiquetado. Las salchichas que destacaron en el estudio de la Profeco fueron:

Fud Cuida-T+ de pavo para hot dog

Registró 409 mg de sodio por cada 100 g, la cifra más baja del análisis.



No presentó irregularidades.

Tangamanga para hot dog

Alcanzó 14.3 por ciento de proteína.



Se mantuvo dentro de los límites permitidos de nitritos.

San Rafael Delicatessen Viena

Registró bajos niveles de nitritos.



No presentó observaciones por parte de la Profeco.

Lala Plenia Viena

Mostró niveles bajos de nitritos y etiquetado correcto.

Great Value de pavo

Registró 11.2 por ciento de proteína.



No presentó irregularidades durante el análisis.

San Rafael Delicatessen Balance

Destacó por su contenido de proteína y menor presencia de fécula respecto a otros productos.

¿Qué recomendaciones dio la Profeco para la compra de las salchichas?

La Profeco recomendó revisar cuidadosamente el etiquetado antes de adquirir este tipo de productos, ya que aspectos como el tipo de carne, el contenido de proteína, el sodio y los ingredientes pueden ayudar a identificar una mejor opción.

De igual forma, recordó que todas las salchichas analizadas presentaron sellos de “Exceso sodio”, por lo que pidió moderar su consumo y prestar atención a la información nutricional.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Verificar si la salchicha dice “de pavo” o “con pavo”.

Revisar el orden de los ingredientes en la etiqueta.

Comparar la cantidad de proteína y sodio por cada 100 g.

Revisar los sellos frontales de advertencia.

Mantener la cadena de frío.

Consultar la fecha de caducidad antes de comprar.

Así que antes de armar los hot dogs, las parrilladas o cualquier comida rápida en casa, quizá conviene darle una segunda revisada a las etiquetas. La diferencia entre una salchicha y otra no sólo está en el precio o la marca, también en la cantidad de carne, proteína y otros ingredientes que contiene cada producto.