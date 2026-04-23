Día Mundial del Hot Dog 2026: Salchicha, la carne fría más consumida por mexicanos, revela Comecarne

¿Sabías que el 24 de abril es el Día Mundial del Hot Dog? Esta fecha ofrece más que una celebración gastronómica: abre una ventana para entender la relevancia económica y cultural de una de las proteínas más consumidas en México.

Detrás del “jocho” hay historia, cultura y una industria que abastece a millones de hogares con productos prácticos, accesibles y de alto valor nutricional.

La historia del hot dog se remonta a 1904, cuando Harry Stevens, concesionario de salchichas dachshund en los estadios de beisbol de Nueva York, improvisó al quedarse sin papel encerado y decidió colocar las salchichas dentro de un bollo alargado. El invento se popularizó rápidamente y dio origen al hot dog moderno, que pronto migró de los estadios a las calles y, de ahí, al resto del mundo.

México adoptó este bocadillo en los 1920’s, especialmente en Sonora y Baja California, donde la influencia cultural y deportiva de Estados Unidos impulsó los primeros puestos callejeros. Con el tiempo, el hot dog se volvió parte del paisaje urbano nacional y adquirió identidad propia: tocino que envuelve la salchicha, gratinados de queso, pico de gallo en lugar de pepinillos y salsas picantes que sustituyen a los aderezos tradicionales.

Sin embargo, más allá del carrito callejero de “jochos”, la salchicha se integró a la cocina diaria mexicana por una razón clara: su practicidad, versatilidad y precio accesible la han convertido en un ingrediente habitual en la cocina diaria. En México existen alrededor de 2 mil 545 establecimientos de comercialización a lo largo y ancho del país, con distintos regionalismos donde se les conoce a los hot dog como: “dogos”, “jochos”, “perros calientes”, “vikingos”, “jates”, “panchos” o “winis”.

¿Cuántos kilos de salchicha consumen los mexicanos por año?

En 2025, las salchichas fueron las carnes frías que más se consumieron en el país, alcanzando un consumo per cápita de 4.9 kg por persona al año, lo equivalente a unos 124 hot dogs con una salchicha, de acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Carne. La gran mayoría de las salchichas se producen con ave, aunque también existen opciones hechas con cerdo o res.

Los establecimientos de elaboración nacional proveen la mayor parte de ese consumo con una producción significativa. En 2025 se generaron 599 mil toneladas de salchichas, un crecimiento de 1.1 por ciento respecto al año previo, con un valor estimado de 23.3 mil millones de pesos abasteciendo prácticamente toda la demanda interna. Se trata de un mercado dinámico, con una oferta amplia y diferenciada que permite a los consumidores elegir según sus necesidades nutricionales y condiciones económicas.

Hoy en día, hablar del hot dog es mucho más que un antojo global, es la puerta de entrada para reconocer el valor de una industria que combina tradición, innovación y accesibilidad. En un país donde millones de familias buscan alimentos prácticos, nutritivos y al alcance del bolsillo, la salchicha se mantiene como una de las proteínas más relevantes del consumo cotidiano.

En este Día Mundial del Hot Dog, vale la pena recordar que detrás de cada “jocho” hay historia, cultura y una cadena productiva que trabaja todos los días para llevar alimentos seguros, nutritivos y accesibles a millones de hogares.