¿Dónde ver Countdown Concerts de la FIFA EN VIVO HOY? Sigue el concierto de Andrea Bocelli y Belinda

Los Countdown Concerts de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebran este miércoles con una serie de presentaciones simultáneas en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, en lo que representa una de las primeras grandes celebraciones internacionales previas a la inauguración con el México vs. Sudáfrica.

La FIFA a los artistas para los espectáculos, incluyendo al tenor Andrea Bocelli para la capital mexicana, además de anuncios recientes como Ava Max, BIA y The Beaches para las sedes de Estados Unidos y Canadá.

Los eventos forman parte de una iniciativa organizada junto con los Premios Grammy y reúnen a varios de los intérpretes que participan en el álbum oficial del Mundial 2026. En México, la celebración está integrada al festival México Vibra, que durante dos noches contempla a figuras de distintas generaciones de la música mexicana en el Auditorio Nacional.

¿A qué hora y dónde ver los Countdown Concerts EN VIVO HOY?

La FIFA informó que los Countdown Concerts pueden seguirse en directo a través de sus plataformas internacionales de transmisión (ViX gratis en México) y por sus canales digitales oficiales a partir de las 7:00 pm (tiempo del centro de México). Además, habrá una emisión global en la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en TikTok.

Quienes no puedan seguir los eventos en tiempo real también tendrán acceso a las presentaciones completas posteriormente. La FIFA confirmó que los conciertos y material exclusivo sobre la producción estarán disponibles al día siguiente en VüMe Live, su plataforma de video bajo demanda.

La serie de espectáculos conecta a los aficionados de los tres países anfitriones mediante transmisiones simultáneas, invitados especiales y actuaciones sincronizadas antes del inicio del Mundial 2026.

¿Qué artistas participan en el Countdown Concert de la FIFA en Ciudad de México?

La principal novedad anunciada por la FIFA en las horas previas al evento fue la incorporación de Andrea Bocelli al espectáculo que se realiza en la Ciudad de México.

El tenor italiano se suma a un cartel que ya contemplaba las actuaciones de Los Ángeles Azules con Belinda y Elena Rose, artistas anunciados previamente para encabezar la representación mexicana dentro de la serie de conciertos internacionales.

La FIFA destacó que estos eventos reúnen a artistas presentes en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con otras figuras internacionales e invitados especiales.

“La Ciudad de México respira futbol como pocas ciudades en el mundo, y la música ocupa también un lugar fundamental en su identidad cultural”, señaló Jurgen Mainka, director general de la FIFA en México, en declaraciones difundidas por el organismo.

El directivo agregó que el concierto permitirá reunir a aficionados y artistas de los tres países sede en una celebración conjunta antes del inicio del torneo.

Cartelera de los Countdown Concerts de Toronto y Los Ángeles

La sede canadiense cuenta con un cartel integrado por Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy, Vegedream, una colaboración entre AHI y Wyclef Jean, además de la reciente incorporación de The Beaches.

En Estados Unidos, la FIFA confirmó inicialmente la presencia de Diplo de Major Lazer y Davido, a quienes posteriormente se sumaron Ava Max y BIA.

“La gira de Countdown Concerts es un homenaje a la pasión, la unidad y los lazos culturales que conectan a los tres países y al mundo entero”, afirmó Manolo Zubiria, director de la División del Torneo de FIFA para Estados Unidos.

El directivo señaló que la serie de conciertos busca reunir música, futbol y aficionados en una celebración previa al arranque del campeonato.

Cartel completo de México Vibra 2026: Alejandro Fernández y Carín León encabezan los conciertos

Además del Countdown Concert, México Vibra presenta dos conciertos principales que reunirán a artistas de distintos géneros y generaciones.

Artistas de México Vibra del 9 de junio

La primera fecha estará encabezada por Alejandro Fernández.

El cartel incluye además a:

Lucero

Mijares

Emmanuel

Carlos Rivera

El Recodo

Los Ángeles Azules

Aída Cuevas

Benny y Timbiriche

Carla Morrison

Meme del Real

Artistas de México Vibra del 10 de junio

La segunda jornada tendrá como figura principal a Carín León.

También participarán:

Lucero

Mijares

Emmanuel

Carlos Rivera

El Recodo

Los Ángeles Azules

Aída Cuevas

Benny y Timbiriche

Carla Morrison

Meme del Real

De acuerdo con la información del evento, el acceso al Countdown Concert está incluido para quienes cuentan con boleto para la fecha correspondiente de México Vibra.