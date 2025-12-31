¿Por qué Carlos Rivera usa ropa interior blanca al revés para recibir el año nuevo?

Las tradiciones de Año Nuevo relacionadas con la ropa interior regularmente consisten en el uso de un color específico para atraer ciertas cosas a la vida, pero en el caso de Carlos Rivera necesita un ‘chon’ blanco.

El investigador de ¿Quién es la máscara? reveló uno de los ‘secretos’ que realiza, sin falta, durante el primer día de enero.

Distintos famosos, así como el resto de la población, tienen rituales para despedir el 2025, entre ellos el comer 12 uvas al compás de las campanadas de la medianoche o salir con maletas para atraer muchos viajes en los próximos 365 días.

Pero el exparticipante de La Academia también cumple con otros procesos para recibir el Año Nuevo, pero uno de los más peculiares está relacionado con el uso de un calzón “al revés”.

“Hay una cosa que para mí funciona y lo hago para atraer buena suerte, es usar un calzón nuevo, pero te lo deben regalar y debe ser alguien que te quiera, en mi caso lo hace mi mamá sin falta, el mío es blanco, normal, pero te lo pones al revés, lo volteas, así arrancas el año y listo”.

Pero no es lo único, pues esta prenda de ropa interior se vuelve en el de “la suerte” y según el cantante Carlos Rivera se usa siempre que la necesites durante cualquier día del año.

Carlos Rivera realiza diferentes rituales para recibir Año Nuevo. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

¿Qué rituales de Año Nuevo realizan Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Además del calzón al revés, Carlos Rivera, y su pareja Cynthia Rodríguez, realizan otros rituales para atraer cosas positivas previo al inicio de un Año Nuevo.

Uno de ellos es comer las 12 uvas durante las 12 campanadas de la medianoche y el resto de la lista es la siguiente:

Prender una vela roja : Se utiliza para atraer pasión, amor y energías positivas.

: Se utiliza para atraer pasión, amor y energías positivas. Arrojar agua con un vaso : Se emplea bajo la creencia de que ahuyenta malas energías, tristezas y momentos difíciles.

: Se emplea bajo la creencia de que ahuyenta malas energías, tristezas y momentos difíciles. Barrer : La tradición de barrer suciedad y polvo de la entrada de la casa hacia la calle también está relacionado con alejar malas vibras para atraer fortuna.

: La tradición de barrer suciedad y polvo de la entrada de la casa hacia la calle también está relacionado con alejar malas vibras para atraer fortuna. Guardar billetes en la bolsa de la ropa: Esto es con el fin de asegurar abundancia y estabilidad económica.

Hay dos rituales que ni Cynthia Rodríguez ni Carlos Rivera realizan y es el de salir con las maletas por la puerta de su casa, pues consideran que los “viajes no faltan” y en ocasiones prefieren hasta quedarse a descansar en casa, especialmente tras el nacimiento de su bebé.

“Mi familia sí sale con maletas, pero yo ya no, mejor se quedan guardadas y espero así estar más tiempo en casa”, contó en una entrevista para el programa De Primera Mano, publicado en su cuenta de YouTube el 31 de diciembre de 2019.