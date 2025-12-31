El mensaje de Sheinbaum para Año Nuevo: ‘Me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todos’

La presidenta Claudia Sheinbaum envió su último mensaje del 2025 a los mexicanos: “Hoy 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles lo mejor a las familias mexicanas, a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos o en cualquier otro país”, dijo la mandataria.

En un breve mensaje, Sheinbaum recordó que estas fechas son para hacer un recuento de lo que ocurrió este año y de mucho amor, al prójimo, a las familias.

La mandataria ha dedicado unas palabras a la patria y a su labor como jefa de Estado. “De mi parte que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y todos los mexicanos.

Este es el segundo mensaje de Año Nuevo de la presidenta Claudia Sheinbaum

¡Qué viva México y que vivan todas y todos ustedes!“, expresó.

Hace una semana, Sheinbaum informó que tomaría unos días de vacaciones en el puerto de Acapulco, la joya turística de Guerrero que lleva tiempo atrapado en la violencia de los cárteles.

El primer año de Claudia Sheinbaum ha estado marcado por la continuidad de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo por el regreso de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha puesto a México entre las cuerdas por la guerra arancelaria y la designación de los cárteles como terroristas.