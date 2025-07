Para 5 millones de mexicanos, el ‘sueño americano’ es sólo un mito

Para alrededor de cinco millones de migrantes mexicanos, el llamado ‘sueño americano’ es sólo “un mito, una ficción” y “nada más alejado de la realidad”, advierte un informe de la Red Nacional de Jornaleros en Estados Unidos.

Presentado por su representante en México, José Joel Paredes Olguín, a la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, el documento indica que, en más de 25 años de labor, esta red ha documentado que “hay una población de casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 29, o casi 30 millones son ciudadanos americanos, nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos”.

De éstos, “hay cinco millones de mexicanos naturalizados estadounidenses, que tienen la ciudadanía por naturalización y hay otros cuatro millones de residentes legales”.

No obstante, resalta que “hay una proporción, no menor, de aproximadamente cinco millones de mexicanos en condición de migrantes no autorizados que carecen de documentos, pero que llevan ya, en promedio, un tiempo de residencia de entre 11 y hasta de 30 años”.

“Son ciudadanos que, si bien no están autorizados para vivir allá, en la práctica son ciudadanos con arraigo y que han creado una familia con mucho tiempo residiendo en aquel país, aportando a ambos países”, anota.

Subraya que “en estos casi cinco millones de mexicanos no viven el ‘sueño americano’, existe la falsa percepción de que las condiciones de vida que Estados Unidos ofrece a los migrantes que logran cruzar la frontera y estar allá son excelentes; es el mito, que viven en condiciones de abundancia y de holgura, que la sociedad les otorga una serie de ventajas en materia de salud, economía, transporte, vivienda, y no hay nada más alejado de la realidad”, señala.

“El ‘sueño americano’ es más ficción que una realidad para estos cinco millones que no tienen documentos, pues sus condiciones de vida suelen no ser tan favorables como se presentan, y más bien enfrentan condiciones de mucha adversidad y precariedad”, advierte.

¿Cuáles son las condiciones de vida de los migrantes ilegales que viven en Estados Unidos?

También hace notar que “de los casi cinco millones de personas mexicanas no autorizadas, casi 95 mil tienen más de 65 años, y la mitad de éstas son mujeres, y la gran parte enfrentan condiciones de vida y de trabajo muy precarias y con grandes dificultades para seguir enviando recursos a México”.

Revela que “sólo una cuarta parte de los mayores de 65 años puede trabajar, porque el resto de los migrantes no documentados tienen una lesión de trabajo no atendida, al no tener acceso a los servicios médicos. La gran mayoría de los mexicanos no documentados se desempeñan en el área de la construcción, que es un sector que no se caracteriza por ofrecer las mejores condiciones de trabajo”.