Pensión del Bienestar, ¿hasta EU?

Mucho llamó la atención la unión y el acuerdo que lograron ayer Morena, PRI y PAN en la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para garantizar que los adultos mayores mexicanos que vivan en Estados Unidos, y en cualquier parte del mundo, tramiten y reciban de inmediato la Pensión Bienestar. Desde la priista Marcela Guerra, hasta la morenista Delia María González, y con el acompañamiento de las panistas Liliana Ortiz y Blanca Gutiérrez, propusieron que quienes vivan sin documentos –principalmente en EU–, así como los que sean residentes y hasta los que tengan la doble nacionalidad, puedan cobrar ese beneficio.

Cárcel a exoficial mayor de Hidalgo, herencia negra de Fayad

Mientras el exgobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, se pasea por los bellos lagos y paisajes de Noruega con el manto diplomático protector de Morena y la ‘4T’, su exoficial mayor en su sexenio, Martiniano Vega Orozco, fue condenado a una sentencia de 12 años de cárcel, acusado de peculado, por un daño de 18 millones de pesos en la denominada ‘Estafa Siniestra’. Además deberá pagar una multa de 466 UMAS y 14 millones de pesos por reparación del daño a la Hacienda Pública.

TEPJF, de nuevo en la mira

Varias alertas envió ayer la oposición por las decisiones que tomará hoy el Tribunal Electoral, que de nuevo se encuentra en la mira. Decidirá la idoneidad como magistrada de Tania Contreras López, figura polémica que ha buscado censurar al periodista Héctor de Mauleón, luego de que éste publicó que su cuñado fue vinculado por la Sedena con el huachicol en aduanas. Determinará la legalidad del nombramiento de los magistrados Selena López y Ricardo Barrientos, ambos impulsados por Contreras en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, pese a tener vínculos personales y conflictos de interés.

Magistrado del TEPJF propone salvar a RSP Morelos

El magistrado Felipe de la Mata presentó un proyecto en el que propone dejar sin efecto la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que determinó la pérdida de registro del partido Redes Sociales Progresistas en Morelos por no obtener 3% de la votación en la elección de gubernatura o diputaciones. A decir del magistrado, la Sala Regional no tomó en cuenta que el partido obtuvo 3.04% de la votación en ayuntamientos, votación que puede ser tomada en cuenta para el cumplimiento del requisito, por lo que afectó a los militantes de dicho partido a la libre asociación y participación en la vida política.

Empleados del Metro se ‘entretienen’ en horario laboral

El Metro de Ciudad de México se está cayendo a pedazos y las fallas no paran todos los días, y mientras, algunos de sus empleados prefieren divertirse en horario laboral, grabándose como si fueran un grupo de música tropical. Con escobas y enseres de limpieza, simularon sus instrumentos y todo para lograr sus cinco minutos de fama en redes sociales. Las autoridades del Metro, que dirige Adrián Rubalcava, hicieron un exhorto a los empleados a no utilizar las oficinas públicas para ese tipo de actividades… y ya, no pasa nada.

¿Participación de la oposición?

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum calificó a la oposición de “antipatriota” y reclamó que en lugar de andar celebrando que haya aranceles a México, deberían optar por un “¿qué hacemos?”, “¿cómo ayudamos?”, “¿en qué participamos?”. Resulta extraño cuando fue ella misma quien cerró la puerta al diálogo con ésta, al decir que sólo sería mediante Gobernación. Y salvo una ocasión en el Congreso, ni siquiera eso ha habido. Es más, las bancadas en el Senado han insistido en crear una comisión interparlamentaria precisamente para ir cabildeando ante la agenda comercial que impone Trump, y el oficialismo se ha negado.