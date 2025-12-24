Sheinbaum dedica mensaje de Navidad a familias mexicanas: ‘Esta noche en cada rincón del país hay esperanza’

Sheinbaum expresó solidaridad con quienes pasan estas fechas lejos de casa o extrañan a un ser querido. (Foto: Captura de video @Claudiashein)

La noche de este 24 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a las familias con motivo de las celebraciones decembrinas, en el que destacó la esperanza, la solidaridad y el amor que, dijo, caracterizan al pueblo mexicano en cada región del país.

Desde un video difundido en sus canales oficiales y acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba Unger, la mandataria deseó una feliz Nochebuena y Navidad a las familias mexicanas y resaltó que, sin importar el lugar, la esperanza siempre está presente en México.

“Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza. En una casa, en un barrio o colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo. En la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sur sureste de nuestro hermoso México. Hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos.”, expresó en su mensaje.

Sheinbaum destacó que México es un pueblo que “sabe reunirse alrededor de la mesa y convertir lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida los suyos. Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña.”

En su mensaje, la presidenta agradeció de manera especial a madres, padres, abuelas y abuelos, a quienes reconoció como pilares que han enseñado a “resistir con dignidad y a querer con el alma. También a todas las niñas y a los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar”.

Asimismo, recordó a quienes pasan estas fechas lejos de casa, ya sea por trabajo o por otras circunstancias, así como a quienes esta noche extrañan a algún ser querido, enviándoles un mensaje de acompañamiento y solidaridad.

También reconoció la labor de los paisanos y paisanas que viven fuera del país, así como de las Fuerzas Armadas, las y los policías, el personal de salud, bomberas y bomberos, trabajadores del transporte y de otros sectores que continúan laborando en estas fechas para cuidar y servir a la población.

Finalmente, la presidenta deseó a las y los mexicanos una Navidad en paz y unión, reiterando su mensaje de esperanza, solidaridad y cariño para todas las familias del país.

“Con todo nuestro cariño les deseamos la mejor de las Navidades y que la pasen en paz y unión. Felicidades.”, concluyó en su mensaje.

¿Habrá ‘Mañanera del Pueblo’ este 25 de diciembre?

Durante su conferencia matutina del martes, Sheinbaum informó que debido a las celebraciones de Navidad, suspenderá las ‘Mañaneras del Pueblo’ desde este miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre.

La mandataria adelantó desde el lunes que pasaría las fiestas en Acapulco, Guerrero, los días 25, 26 y 27 de diciembre. “Me voy de vacaciones a Acapulco tres días. Vamos a pasar Navidad allá“, comentó en conferencia de prensa.

Agregó que, pese a esta pausa, el Gobierno continuará con sus funciones y que ella personalmente estará “pendiente” de lo que ocurra durante este periodo de descanso. Cabe recordar que el año pasado, tras su triunfo en las elecciones de 2024, la mandataria pasó estos días en Palacio Nacional.