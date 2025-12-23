‘Esperamos seguir trabajando en colaboración’: CEO de Citi se reúne con Claudia Sheinbaum

Jane Fraser, CEO de Citi, y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunieron en Palacio Nacional. (Foto: X Claudia Sheinbaum)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes 23 de diciembre con Jane Fraser, presidenta y CEO de Citi, en el Palacio Nacional.

Tras el encuentro, la líder de la corporación estadounidense de servicios financieros afirmó que México es uno de los mercados más importantes para Citi, en donde tienen raíces profundas que abarcan más de un siglo.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi”, resaltó Jane Fraser.

Además, aseguró que siguen “profundamente comprometidos” con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, a través de sus servicios a empresas e instituciones en todo el país.

“Valoramos el liderazgo de la presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, destacó Fraser.

¿De qué platicaron Claudia Sheinbaum y Jane Fraser?

En tanto, la presidenta Sheinbaum resaltó, a través de redes sociales, que en la reunión “conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”.

Entre las noticias más relevantes de Citi en las últimas semanas se encuentra que el pasado 15 de diciembre anunció que concluyó de forma exitosa la venta del 25 por ciento del negocio de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, tras recibir todas las autorizaciones de los reguladores financieros y de competencia.

“Como parte de esta operación, con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex”, expuso en un comunicado.

Agregó que la inversión realizada por el empresario mexicano es reflejo de la confianza en el futuro de Banamex, y en el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su liderazgo.