Pam Bondi, exfiscal de Donald Trump, se recupera tras someterse a tratamiento por cáncer de tiroides

Pam Bondi fue destituida por el presidente Donald Trump en abril de este año; en su lugar quedó Todd Blanche como fiscal general interino.

La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido diagnosticada con cáncer de tiroides y someterse recientemente a un tratamiento médico, según reportaron medios estadounidenses este martes.

La noticia fue dada a conocer por la cadena CNN, que señaló que Bondi recibió el diagnóstico después de abandonar el Departamento de Justicia en abril pasado. De acuerdo con el reporte, la exfuncionaria ya fue sometida a una cirugía y continúa bajo observación mientras avanza su recuperación.

Bondi, de 60 años, aseguró a CNN que actualmente “se siente bien” y que mantiene una actitud positiva frente a su estado de salud. Aunque no ofreció detalles sobre el tipo de tratamiento que recibe ni su pronóstico médico, fuentes cercanas señalaron que la detección ocurrió en una etapa tratable.

Exfiscal de Trump comparecerá por caso Epstein

La exfiscal general ocupó uno de los cargos más importantes dentro de la administración del presidente Donald Trump. Durante su gestión encabezó varios procesos judiciales de alto perfil y se convirtió en una de las figuras más visibles del ala republicana en materia de justicia y seguridad.

Su salida del Departamento de Justicia ocurrió en abril de este año, en medio de controversias relacionadas con investigaciones federales y el manejo de documentos vinculados al caso del empresario Jeffrey Epstein. Tras su salida, Todd Blanche fue designado como fiscal general interino.

A pesar de los problemas de salud que enfrenta, Bondi tiene previsto comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes esta misma semana. La audiencia estará relacionada con la investigación legislativa sobre el caso Epstein y el manejo de información confidencial dentro del Departamento de Justicia.

La noticia sobre el diagnóstico generó reacciones entre figuras políticas republicanas y exintegrantes de la administración Trump, quienes enviaron mensajes de apoyo a la exfiscal. Donald Trump calificó a Bondi como una “gran patriota estadounidense” y destacó su trabajo durante los años en que colaboró con su gobierno.

Bondi volverá al gabinete de Trump con nuevo cargo

Pam Bondi inició su carrera política como fiscal estatal en Florida y posteriormente fue elegida fiscal general de ese estado en 2010. Durante su gestión adquirió notoriedad por su participación en litigios relacionados con salud pública, fraudes financieros y políticas migratorias impulsadas por gobiernos demócratas.

Tras concluir su periodo como fiscal de Florida, Bondi se integró al equipo legal de Donald Trump y tuvo un papel relevante durante el primer juicio político contra el mandatario republicano en 2020. Desde entonces, se consolidó como una de las aliadas más cercanas del presidente.

Medios estadounidenses señalaron además que Bondi podría integrarse próximamente a un nuevo cargo relacionado con el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, donde colaboraría en asuntos vinculados con inteligencia artificial y coordinación tecnológica.

El cáncer de tiroides es uno de los tipos de cáncer endocrino más comunes y, de acuerdo con especialistas, suele tener altas probabilidades de recuperación cuando es detectado de manera temprana. Aunque Bondi no ha dado detalles adicionales sobre su condición médica, personas cercanas indicaron que continuará con revisiones periódicas durante los próximos meses.