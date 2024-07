Caso Jeffrey Epstein: Autoridades sí sabía de agresiones sexuales del empresario, según archivos de 2006

Los fiscales de Florida sabían que el fallecido millonario y financista Jeffrey Epstein agredió sexualmente a adolescentes dos años antes de llegar a un acuerdo de culpabilidad que durante mucho tiempo ha sido criticado por ser demasiado indulgente y una oportunidad perdida para encarcelarlo una década antes, según las transcripciones publicadas el lunes.

La investigación del gran jurado de 2006 fue la primera de muchas llevadas a cabo por las fuerzas del orden durante las últimas dos décadas sobre las violaciones y el tráfico sexual de adolescentes por parte de Epstein, y sobre cómo sus vínculos con los ricos y poderosos parecen haberle permitido evitar la prisión o una condena grave durante más de una década.

Las investigaciones descubrieron los estrechos vínculos de Epstein con el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña, así como su relación alguna vez amistosa con el expresidente Donald Trump y muchos otros ricos e influyentes que han negado haber hecho algo criminal o indebido y no han sido acusados.

¿Qué se encontró en la transcripción de archivos sobre Epstein?

La publicación de aproximadamente 150 páginas por parte del juez de circuito, Luis Delgado, el lunes fue una sorpresa, ya que la semana próxima había una audiencia programada para revelar el testimonio gráfico. El gobernador Ron DeSantis había firmado un proyecto de ley en febrero que permitía la publicación el lunes o en cualquier momento posterior que Delgado ordenara. Las transcripciones del gran jurado de Florida suelen mantenerse en secreto para siempre, pero el proyecto de ley creó una exención para casos como el de Epstein.

Las transcripciones muestran que el gran jurado escuchó testimonios de que Epstein, que entonces tenía unos 40 años, había violado a niñas adolescentes de tan solo 14 años en su mansión de Palm Beach, pagándoles a menudo para poder cometer estupro o agresión. Las adolescentes testificaron y dijeron a los detectives que también les pagaban en efectivo o les alquilaban coches si le encontraban más niñas.

“Los detalles del expediente resultarán escandalosos para las personas decentes”, escribió Delgado en su orden. “El testimonio tomado por el Gran Jurado se refiere a actividades que van desde lo groseramente inaceptable hasta la violación; toda la conducta en cuestión es sexualmente desviada, repugnante y criminal”.

Según las transcripciones, el detective de la policía de Palm Beach, Joe Recarey, testificó en julio de 2006 que la investigación inicial comenzó cuando una mujer informó en marzo de 2005 que su hijastra, que estaba en la escuela secundaria en ese momento, dijo que recibió 300 dólares a cambio de “actividad sexual con un hombre en Palm Beach”, testificó Recarey.

Otra adolescente, cuyo nombre fue tachado en la transcripción, dijo a los detectives que tenía 17 años cuando un amigo se le acercó y le dijo que podía ganar 200 dólares dando un masaje en la casa de Epstein.

En la casa, cuando Epstein intentó tocarla, ella le dijo que se sentía incómoda. Entonces él le dijo que le pagaría 200 dólares si llevaba “chicas” a la casa. “Y le dijo: ‘Cuanto más jóvenes, mejor’”, dijo Recarey.

Con el tiempo, llevó a seis amigos a la casa de Epstein, incluido un adolescente de 14 años, y se comparó con la Madame Heidi Fleiss de Hollywood en entrevistas de octubre de 2005, contó Recarey.

Cuando trajo a una amiga de 23 años, Epstein le dijo que su amiga era demasiado mayor.

“Cuanto más hacías, más dinero ganabas”, dijo el detective que le había dicho la adolescente. “Ella le explicó que iba a haber un masaje o algún posible contacto físico, y que tendrías que dar el masaje en topless o desnudo”.

Otra adolescente testificó que visitó la casa de Epstein cientos de veces a principios de la década de 2000, comenzando cuando tenía 16 años. Ella testificó que Epstein le pagó 200 dólares cada vez que ella le dio un masaje estando desnuda, le alquiló un auto y le dio mil dólares la vez que la violó.

En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con los fiscales federales del sur de Florida que le permitió evitar cargos federales más severos y, en su lugar, declararse culpable de los delitos estatales de conseguir a una persona menor de 18 años para la prostitución.

¿Cuáles fueron las sanciones para Epstein en 2008?

Fue sentenciado a un año y medio en el sistema penitenciario del condado de Palm Beach, durante el cual se le permitió ir a su oficina casi a diario como parte de un programa de trabajo en libertad, seguido de un año de arresto domiciliario. Se le exigió que se registrara como delincuente sexual.

Las críticas al acuerdo provocaron la dimisión en 2019 del secretario de Trabajo de Trump, Alex Acosta, que fue fiscal federal para el sur de Florida en 2008 y autorizó el acuerdo.

Una investigación del Departamento de Justicia de 2020 concluyó que Acosta actuó con “mal criterio” en su gestión del proceso contra Epstein, pero no llegó al nivel de mala conducta profesional.

El fiscal jefe del caso Epstein, el ex fiscal estatal del condado de Palm Beach Barry Krischer, no respondió de inmediato el lunes a un correo electrónico y un mensaje de voz solicitando comentarios sobre la publicación de las transcripciones.

El actual fiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, que no participó en la investigación, dijo en un comunicado que está contento de que se hayan publicado los registros. Dijo que aún no ha leído las transcripciones, por lo que no podía comentar si Krischer debería haber solicitado un procesamiento más severo de Epstein.

Brad Edwards, abogado de muchas de las víctimas, dijo en una declaración que las transcripciones muestran que la oficina de Krischer “llevó el caso al Gran Jurado con un objetivo: presentar cargos criminales mínimos, si es que había alguno, contra Jeffrey Epstein”.

“Se presentó una fracción de las pruebas de manera engañosa y la Fiscalía presentó a las víctimas como criminales”, dijo. “Es muy triste la cantidad de víctimas de las que Epstein pudo abusar porque el Estado le llevó agua cuando tuvieron la oportunidad de encerrarlo”.

¿Cuáles eran las pruebas contra Epstein?

En 2005, durante una búsqueda policial en la mansión de Epstein se encontraron pruebas que respaldaban el testimonio de las niñas. Además, el encargado de la casa de Epstein dijo a los detectives que las adolescentes que acudieron a la mansión eran “muy jóvenes. Demasiado jóvenes para ser masajistas”.

Epstein fue acusado en 2018 de delitos federales de tráfico sexual en Nueva York (donde también tenía una mansión que fue escenario de abusos) después de que el Miami Herald publicara una serie de artículos que renovaron la atención pública sobre el caso, incluidas entrevistas con algunas víctimas que habían estado presentando demandas civiles en su contra. Epstein tenía 66 años cuando se suicidó en una celda de la cárcel de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019, según afirman funcionarios federales.

Delgado escribió en su orden que las transcripciones muestran por qué Epstein era “el pedófilo más infame de la historia estadounidense”.

“Durante casi 20 años, la historia de cómo Jeffrey Epstein victimizó a algunos de los más vulnerables del condado de Palm Beach ha sido objeto de mucho enojo y en ocasiones ha disminuido la percepción del público sobre el sistema de justicia penal”, escribió Delgado.