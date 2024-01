Famosos en la ‘lista’ de Jeffrey Epstein: ¿Quiénes han sido mencionados en el caso?

Woody Allen, David Blaine, Tommy Mottola, son algunas celebridades que han sido mencionadas en el polémico caso del fallecido Jeffrey Epstein, un financiero acusado de tráfico sexual, de quien aseguran hay una lista llena de nombres de personalidades asociadas a él, pero ¿qué tan involucrados están?

Desde que en 2006 Jeffrey Epstein enfrentó cargos por tráfico sexual, el caso ha sido mencionado en varias ocasiones en redes sociales por su cercanía a los círculos de la política y el espectáculo estadounidense.

En 2019, mientras estaba a la espera de enfrentarse a un juicio, Jeffrey Epstein se quitó su vida dentro de una prisión federal en Nueva York, Estados Unidos.

Jeffrey Epstein fue señalado de tráfico sexual. (Foto: EFE) (JASON SZENES)

¿Qué es la ‘lista’ de Jeffrey Epstein?

A finales de 2023, por medio de redes sociales como X, algunos usuarios especulaban la posible llegada de ‘la lista de Jeffrey Epstein’ un documento que contendrá nombres de celebridades relacionadas con el financiero fallecido; sin embargo, la realidad es completamente diferente.

La noción de una supuesta lista con el nombre de varios implicados surgió en diciembre de 2023, luego de que las autoridades estadounidenses revelaron la publicación de documentos relacionados con una demanda que hizo Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, en 2015.

Aquellos archivos, que salieron este 3 de enero, mencionarán a personas cuyos nombres no son asociados con ningún crimen y tampoco han sido mencionados en los procedimientos judiciales anteriores.

Se desconoce la razón por la que en redes se comentó de una lista con nombres de celebridades.

¿Qué famosos han sido ‘relacionados’ con Jeffrey Epstein?

Aparte de la supuesta ‘lista de Epstein’, a lo largo de la polémica, ciertos papeles que han formado parte del caso han mencionado a ciertas celebridades; sin embargo, a ninguna se le ha acusado de algún crimen.

Tommy Mottola

Tommy Mottola, un productor de música que está casado con la cantante Thalía desde finales de los 2000, fue mencionado en una ocasión en relación con la controversia de Epstein.

De acuerdo con un archivo de calendarios y papeles que obtuvo The Daily Mail, Tommy habría sido mencionado en recordatorios pertenecientes de Jeffrey que decían “llamarle a Mottola”, uno es en 2013 y otro en 2014.

Thalía y Tommy Mottola en sus primeros años de relación. (Foto: Instagram / @thalia)

David Blaine y Chris Rock

Aquellos documentos obtenidos por The Daily Mail muestran que, en una sola ocasión, el mago David Blaine se presentó en una cena con Epstein a la que Chris Rock estaba invitado, pero no asistió.

Chris Rock fue mencionado en un calendario de Jeffrey Epstein. (Foto: Twitter / @chrisrock)

Jimmy Kimmel

El conductor Jimmy Kimmel, quien tiene su propio programa desde 2003, se vio envuelto en la polémica de Epstein luego de que el deportista Aaron Rodgers lo acusó de estar asociado con el agresor sexual.

“Hay mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, que realmente espera que eso no salga a la luz”, dijo Rodgers en The Pat McAfee Show vía The Athletic sobre la supuesta ‘lista’.

El pasado 2 de enero, por medio de X, Jimmy Kimmel aseguró que nunca tuvo contacto con Epstein y le puntualizó a Rodgers que podría demandarlo si continúa con sus declaraciones.

Jimmy Kimmel fue vinculado con la supuesta lista de implicados de Jeffrey Epstein por Aaron Rodgers. (Foto: X @jimmykimmel / AP)

Príncipe Andrés

El príncipe Andrés, duque de York, es el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II con Felipe de Edimburgo y ha estado involucrado en numerosas polémicas.

En 2019, The Guardian lanzó un listado de personalidades cercanas a Epstein en el que menciona que tenían una amistad cercana desde principios de la década de los 90. Incluso, se dice que se fueron de fiesta en diferentes ocasiones a St Tropez y Tailandia.

El príncipe Andrés, duque de York, se ha visto envuelto en varias polémicas. (OLIVIER MATTHYS/AP)

Donald Trump

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y Epstein mantenían una amistad cercana, incluso celebraron varios viajes juntos entre 1997 y 2000.

The Guardian señala que, la agenda personal de Jeffrey, filtrada en 2009, contenía 14 números de teléfono de Donald Trump y miembros de su equipo.

Donald Trump ha sido mencionado varias veces en el caso de Epstein. (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo) (Charlie Neibergall/AP)

Bill Gates

En 2019, The New York Times lanzó un artículo en el que reveló que Bill Gates, fundador de Microsoft, se reunió en varias ocasiones con Jeffrey Epstein, a pesar de conocer su pasado criminal como agresor sexual.

Bill Gates fue mencionado en una ocasión en el caso de Epstein. (Hollie Adams/Bloomberg)

Woody Allen

El polémico cineasta Woody Allen, conocido por dirigir la película Jazmín Azul (2013), también ha sido uno de los nombres mencionados a lo largo de la polémica.

De acuerdo con documentos obtenidos por The Wall Street Journal, en algunas ocasiones Allen y Epstein se reunieron para ver películas y asistir a reuniones entre 2014 y 2015.

Woody Allen es un director de cine polémico. (CLAUDIO ONORATI/EFE)

Bill Clinton

El nombre de Bill Clinton, otro expresidente de Estados Unidos, también ha surgido en múltiples ocasiones durante la polémica con el financiero estadounidense.

The Guardian señala que Clinton y Jeffrey Epstein mantenían una relación de amistad cercana y hasta salían de viajes con aviones privados, pero el exmandatario de Estados Unidos lo ha negado en distintas ocasiones.

El expresidente estadounidense Bill Clinton ha sido mencionado en ocasiones en la polémica de Epstein. (EFE)

Con información de AP