Jimmy Kimmel amenaza con demandar a Aaron Rodgers: Cronología de sus pleitos

Jimmy Kimmel amenazó a Aaron Rodgers de demandarlo luego de que el mariscal de campo de los New York Jets insinuara que el presentador de televisión en Estados Unidos será parte de la lista de implicados que será publicada como parte del caso de Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019.

“Hay mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, que realmente espera que eso no salga a la luz”, dijo Rodgers en The Pat McAfee Show vía The Athletic.

El documento contendría los nombres de cerca de 150 personas luego de que un juez determinara que se hicieran públicos. En su cuenta de X, antes Twitter, Kimmel respondió al deportista al llamarlo “querido imbécil”.

Jimmy Kimmel aseguró que podría demandar a Aaron Rodgers. (Foto: X @jimmykimmel)

¿Por qué Jimmy Kimmel demandaría a Aaron Rodgers?

Kimmel se defendió y reveló que “no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él, ni encontrarás mi nombre en ninguna ‘lista’ que no sean las tonterías claramente falsas que les gustan a los locos de cerebro blando”, escribió.

También le dedicó un mensaje de advertencia al asegurar que también afectan a sus allegados: “Usted mismo parece no poder distinguirse de la realidad. Tus palabras imprudentes ponen a mi familia en peligro. Continúe así y debatiremos más los hechos en los tribunales”.

Cronología de polémicas entre Jimmy Kimmel y Aaron Rodgers

No es la primera vez que Kimmel y Rodgers hablaron el uno del otro en público. En 2021, el comunicador criticó al quarterback que entonces jugaba con Green Bay Packers por su postura antivacunas.

“Si la vacuna es tan genial, entonces ¿cómo es que la gente se sigue contagiando de Covid?”, dijo el deportista, por lo que Jimmy lo llamó “loco Packer” al seguir los consejos médicos de Joe Rogan.

En marzo de 2023, Jimmy también se refirió a los comentarios que Aaron hizo sobre las noticias de ovnis luego de que sugiriera que era una forma de desviar la atención sobre el caso de Epstein.

“No hace falta decir que toda esta charla sobre ovnis tiene a los sombrereros de papel de aluminio enloqueciendo, incluido el golpeador Aaron Rodgers. Quizás sea hora de revisar ese protocolo de conmoción cerebral, Aaron”, aseguró entonces.