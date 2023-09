Woody Allen opina del caso de Luis Rubiales y la cultura de la cancelación; ‘Es una tontería’

Mientras muchas personas condenan el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, ha surgido otra voz que considera que lo que hizo y ha dicho el presidente de la Federación Española de Futbol no es como para que pierda su trabajo y esa es la de Woody Allen.

Hace unos días fue el exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge quien opinó que es “normal” el beso de Rubiales a la futbolista española y que incluso él besó a hombres. Ahora es el cineasta estadounidense quien dijo que ese incidente no es tan grave como “quemar un colegio”.

“Lo primero que pensé es que no se escondieron (Rubiales y Hermoso) ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era sólo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo ‘No hagas eso’”, comentó en una entrevista para El Mundo.

El director de cine de 87 años admitió que le “faltan datos” sobre el tema y que si el directivo besó a la seleccionada española sin su consentimiento estuvo mal, pero destacó que no lo hizo “a puerta cerrada en su despacho, donde ella estuviera amenazada” y debería bastar con pedir disculpas.

“Es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien. Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien. Pero lo suspendieron de su cargo y podría perderlo todo”, ha manifestado.

El director de cine estadounidense Woody Allen en el Festival de Venecia. (CLAUDIO ONORATI/EFE)

Rubiales tuvo la oportunidad de renunciar a su cargo hace unos días, pero en lugar de eso, ofreció un discurso ante los miembros de la RFEF en el que dijo ser víctima de una caza de brujas por parte de “falsas feministas”.

La FIFA, el ente rector del futbol mundial, suspendió a Rubiales por 90 días y el gobierno español está tramitando su inhabilitación para el cargo de presidente de la RFEF, misma que ya le retiró su apoyo y le pidió su dimisión.

Woody Allen reaparece en Venecia tras ser rechazado en Cannes

Con aplausos ha sido recibido este lunes Woody Allen en el Festival de Venecia, que proyecta, fuera de competición, su nuevo filme Coup de chance, rodado en París con actores franceses. “He sido muy afortunado toda mi vida”, ha dicho el director neoyorquino.

Coup de chance llega a Venecia tras haber sido rechazada por el Festival de Cannes en mayo debido a la polémica que sigue persiguiendo a Woody Allen por las acusaciones de abusos sexuales de su hija adoptiva Dylan Farrow, unos hechos supuestamente ocurridos en 1992 y por los que fue exonerado.

“Es una tontería”, respondió Allen a la revista Variety sobre la cultura de la cancelación. “Cuando no es realmente una cuestión feminista o una cuestión de injusticia para las mujeres. Cuando se es demasiado extremista al intentar convertirlo en un problema cuando, de hecho, la mayoría de la gente no lo consideraría ningún tipo de situación ofensiva”.

La onda expansiva del #MeToo y la difusión de un documental de HBO en 2021 centrado en la versión de Dylan Farrow y su entorno, han reavivado la polémica en los últimos años hasta el punto de que Allen ha tenido serias dificultades para financiar sus últimas películas y para vender sus memorias en Estados Unidos.

(Con información de EFE)