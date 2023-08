Luis Rubiales se niega a renunciar a la Federación Española de Fútbol: ‘Ella quiso... fue un beso mutuo’

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, aseguró durante la Asamblea General de dicho organismo que no tiene pensado renunciar por el beso que dio a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino, que definió como “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido” aunque pidió disculpas “por el contexto en el que se produjo”.

“Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración” aseguró durante su intervención.

Rubiales relató con al futbolista le levantó del suelo. “Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó ‘eres un crack’ y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo ‘vale’.

Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

"Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"

“Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también”, añadió Rubiales, para quien no se trata de hacer justicia “sino de ejecutar un asesinato social”.

¿Qué pasó con Luis Rubiales y Jenni Hermoso?

Durante la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo, cuando Jennifer Hermoso se acercó a Ribiales, él le dijo unas palabras y luego le agarró la cara a la jugadora con las dos manos y le dio ese beso que fue captado por la televisora RTVE.

Más tarde, durante los festejos en los vestidores, Jenni comenzó una transmisión en Instagram y comentó ese momento: “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”.

“Pero qué hago yo? No me ha gustado eh”



Jenni sobre el beso de Rubiales. Poco nos pasa pic.twitter.com/fsND7x14AO — Irati Vidal (@iratividal) August 20, 2023

Más tarde, cuando el Luis Rubiales fue cuestionado en Radio Marca sobre el beso, comentó: “¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces”.

Gobierno español hará todo lo posible para cesar a Luis Rubiales

El gobierno español dijo este viernes que hará todo lo posible para que Luis Rubiales no continúe ocupando su cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Rubiales ha asegurado que no dimitirá pese a las acusaciones por el beso a una jugadora y por los gestos obscenos que realizó durante la final del Mundial Femenino de fútbol.

La vicepresidenta tercera del gobierno español en funciones, Teresa Ribera, en declaraciones a los medios, calificó de “bravucona” la intervención de Rubiales ante la federación en una reunión extraordinaria este viernes en la que dijo que no dimite.

“Vamos a activar todo lo que esté en nuestra mano”, pues ha suscitado “una enorme alarma e indignación en la sociedad española y yo diría, en general, en los países occidentales”, subrayó Ribera.

Otros miembros del Ejecutivo en funciones, como la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, coincidieron en redes sociales en que son necesarias “medidas urgentes”, pues tras su discurso “inaceptable” tiene que “dimitir ya y ahorrarnos el bochorno”.

La ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, publicó en Twitter que “el consejo superior de deportes debe actuar para que Rubiales no siga ni un minuto más en ese puesto”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española será la encargada de estudiar si admite varias denuncias contra el presidente por supuesta agresión sexual.