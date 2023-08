Luis Rubiales presenta video a la FIFA para ‘defenderse’ de críticas por beso a Jenni Hermoso

En medio de toda la polémica iniciada el pasado 19 de agosto por el beso no consensuado que Luis Rubiales le dio a la jugadora Jenni Hermoso en la final de la Copa del Mundo femenil, el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) presentó un video para defenderse.

Después de que la FIFA suspendiera a Rubiales por 90 días mientras el comité disciplinario investiga su conducta de aquel día, el exfutbolista presentó un video con el que pretende desestimar la actual postura de Hermoso.

¿Cómo es el video que presentó Luis Rubiales a la FIFA para defenderse?

Después de todas las críticas y denuncias que ha recibido por violencia sexual y acoso hacia otras jugadoras de futbol, Luis Rubiales compartió un video al interior del autobús en el que viajaba la selección española de futbol femenil después del triunfo.

El clip, publicado por el diario El Español, muestra a Jenni Hermoso parada en medio del camión con celular en mano, mientras observa una comparación que hicieron del beso entre ella y Luis Rubiales con el que Sara Carbonero e Iker Casillas se dieron en la final del Mundial de 2010.

Luis Rubiales besó a la futbolista Jenni Hermoso en la final de la Copa del Mundo Femenil. (Foto: EFE / RTVE).

Cuando le muestra el montaje a sus compañeras, se ríe de forma nerviosa; acto seguido trata de darle un sorbo a la champaña que tiene en la mano. Después, se le ve a la futbolista narrando cómo fue que Rubiales la agarró para darle el beso y, por la forma en que lo explica, el presidente de la RFEF la tomó fuerte.

En otra parte del video, además de que el equipo se puso a corear frases como ‘campeonas’ y cantar temas como ‘la cucaracha’ aparentemente eufóricas y con botellas de alcohol, se les escucha decir ‘beso, beso, beso’ en aparente referencia a lo ocurrido con Hermoso y Rubiales.

Al final, sale caminando Luis Rubiales mientras algunas le gritan ‘presi, presi’, y es donde se corta el video de casi dos minutos de duración.

¿Qué pasó con el beso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso?

En un inicio, cuando recién ocurrió el incidente, hubo un par de declaraciones hechas por la campeona del mundo con respecto a lo ocurrido durante la final.

La primera fue durante una transmisión en vivo, en la que admitió que el beso no le gustó, pero no podía hacer nada al respecto. “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”.

Luis Rubiales se encuentra en una polémica por un beso que le dio a Jenni Hermoso. (Foto: EFE / Pablo García / Mexsport)

Después, Jenni agregó en declaraciones de la RFEF a EFE: “Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial”.

En días posteriores, y después de la supuesta disculpa del presidente de la RFEF, la jugadora lanzó un comunicado a través de su sindicato FUTPRO en el que señala que tanto este como su agencia de representación defenderán sus intereses.

A casi una semana de lo ocurrido, hizo su primer comunicado personal, en el que afirma que el beso no fue consensuado y que dejará de jugar para la selección española si no se toman medidas contra Rubialea.