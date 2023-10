Chris Rock invitó a salir a Jada Pinkett en medio de rumores de separación con Will Smith

La actriz Jada Pinkett Smith reveló que el comediante Chris Rock la invitó a salir tras los rumores de un posible divorcio con Will Smith antes de la polémica cachetada que le dio el actor luego de una broma en la ceremonia de los premios Oscar.

Jada está próxima a editar su libro Worthy, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 17 de octubre, por lo que contó en una entrevista que no ha tenido oportunidad de hablar con Rock desde marzo de 2022, cuando bajó del escenario para hablar con ella durante una pausa de la transmisión para disculparse.

Sin embargo, aseguró que en el pasado recibió una llamada cuando Chris pensó que estaba separada. “Creo que todos los veranos salían todos los informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar”, le dijo a People.

Smith contó que Rock le dijo “me encantaría invitarte a salir”, por lo que ella le respondió: “¿qué quieres decir?”. Él la cuestionó sobre la ruptura. “Yo estaba como ‘no. Chris, esos son solo rumores’. Estaba horrorizado. Se disculpó profusamente y eso fue todo”, añadió.

Jada Pinkett Smith aseguró que Chris Rock la invitó a salir. (Foto: Instagram @jadapinkettsmith)

Jada Pinkett Smith y Will Smith ya no viven juntos

En otra plática con el programa Today, Pinkett Smith afirmó que desde 2016 ya no vive con el ganador del premio de La Academia, por lo que han estado lidiando cada uno con su vida desde hace 7 años, aunque no estaban listos para anunciarlo.

“En 2016 estábamos agotados de intentarlo”, reveló, aunque no fue un “divorcio en papel” luego de que ambos se sintieran atrapados “en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona” tras su matrimonio en 1997.

Aseguró que están tratando de descubrir cómo ser socios. “En lo que respecta a ¿cómo le presentamos eso a la gente? No lo habíamos descubierto”, pero argumentó que hizo la promesa que no habría una razón para el divorcio y trabajaría para evitarlo. “Simplemente no he podido romper esa promesa”.