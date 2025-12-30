‘Los secuestradores estaban escuchando Otro Rollo’: Adal Ramones recuerda su privación de libertad

El conductor Adal Ramones relató un episodio de su secuestro ocurrido en 1998: mientras permanecía privado de la libertad, los raptores disfrutaban de una emisión de Otro Rollo, el programa que encabezaba en ese momento.

En la entrevista para Ventaneando, Adal Ramones explicó que su secuestro ocurrió en un periodo en el que había emisiones grabadas listas para transmitirse. Fue privado de la libertad a mitad de semana y, pocos días después, salió al aire uno de esos programas. La decisión de transmitirlo fue tomada por la producción, encabezada entonces por ejecutivos del canal.

Ramones describió que, pese a estar aislado, logró escuchar el sonido de la televisión. “Los secuestradores estaban escuchando el programa”, recordó. En ese momento se encontraba encerrado en un clóset, esposado de las muñecas, con cadenas en los pies, los ojos vendados y algodón en los oídos. Aun así, alcanzaba a percibir fragmentos del audio de la emisión.

Tras concluir el programa, los captores se acercaron al lugar donde estaba retenido para hacerle comentarios al respecto: “Adal, qué divertido el rollo ahí en la cama”, le dijeron, en referencia a un sketch transmitido esa noche. El conductor calificó la experiencia como “surrealista”.

En ese periodo, su hija Paola aún no había nacido. El conductor explicó que ella conoció la historia años después, cuando era adolescente, tras enterarse por comentarios externos y revistas. Al pedir explicaciones, Ramones decidió contarle lo ocurrido con detalle.

La sorpresa fue tal que su hija utilizó la historia del secuestro como eje de un proyecto académico, que ahora derivó en un material audiovisual que contó con autorización para filmarse en México. En esa producción, el actor Daniel Tovar interpreta a Ramones.

Memo del Bosque y la negociación del rescate

Ramones ha recordado en distintas entrevistas y mensajes públicos el papel de Memo del Bosque, productor de televisión, quien fungió como mediador en la negociación de su liberación.

Tras el fallecimiento del productor en abril de 2025, Ramones explicó que tomó la decisión de designarlo como negociador cuando los secuestradores le pidieron elegir a una persona para ese rol.

“Memo tomó una responsabilidad que muy pocos hubieran aceptado: negociar con el grupo de rescate mi liberación”, escribió Ramones en un mensaje difundido en redes sociales.

El secuestro ocurrió en 1998, cuando Adal Ramones formaba parte del equipo de Otro Rollo junto a Yordi Rosado. De acuerdo con sus declaraciones en otros espacios, fue interceptado cuando descendió de su camioneta para abrir la puerta del estacionamiento de su casa.

Memo del Bosque también habló en vida sobre esa experiencia, y explicó que especialistas en negociación acudieron a su domicilio para asistirlo. Recordó que las llamadas con los secuestradores se pactaron a horas específicas, aunque no siempre se respetaron, lo que incrementó la tensión durante los días que duró el cautiverio.

Adal Ramones fue liberado tras casi una semana privado de la libertad. El conductor ha señalado que, durante ese tiempo, recurrió a estrategias que había leído previamente en un manual sobre secuestros, con el objetivo de mantenerse con vida y manejar el miedo.