¿Galilea Montijo vs. Adal Ramones? Lo ‘destapan’ como conductor de ‘La Granja VIP’, competencia de ‘LCDLFM’

El presentador Adal Ramones será la figura principal del nuevo reality show 'La Granja VIP' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

El conductor Adal Ramones regresa a la pantalla chica para ser el presentador el nuevo reality show ‘La Granja VIP’, el cual busca hacerle una fuerte competencia al éxito del programa de telerealidad ‘La Casa de los Famosos México’.

En éste, un grupo de celebridades vive en una granja real, enfrenta retos campiranos y se somete a las eliminaciones, las cuales dependen de su popularidad y preferencia ente el público sobre el programa conducido por Galilea Montijo.

¿Qué dice Adal Ramones sobre su regreso a la televisión?

Adal Ramones regresa a TV Azteca a sus 63 años, pues ya ha hecho antes programas como ‘La Acadamia’. En entrevista para adn40, el presentador de televisión expone que es un programa que consta de aislamiento pero de manera poco tradicional.

“Se trata de un reality de encierro, ¿otro?“, explica. ”Hay interior y exterior porque es una granja (...) tiene que haber pruebas para ver de qué está formado tu carácter”.

Ramones, quien ya conoce a los 16 participantes que entrarán en el programa y asegura haber visto ‘caras conocidas’ como parte del cast, dice que no todos podrán aguantar, pues a veces deberán trabajar bajo la lluvia y ensuciarse las manos.

“Habrá premios, habrá castigos”, revela. “En estos próximos programas van a empezar a salir” los nombres de los participantes, adelanta.

¿Cómo será el formato de ‘La Granja VIP’ y por qué lo comparan con ‘La Casa de los Famosos’?

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca en alianza con Fremantle, productora responsable de formatos internacionales, muchos de ellos con gran éxito.

La dinámica reúne a 16 celebridades (8 hombres y 8 mujeres) en una granja durante 10 semanas, donde realizan actividades propias de la vida rural: ordeñar vacas, sembrar, cosechar y cuidar animales, de modo que su rancho sea funcional y les dé los insumos para poder vivir.

El formato ya se ha transmitido en más de 40 países y ahora llega a México con la promesa de conquistar al público. Con una transmisión 24/7, el show quiere ‘desnudar’ la vulnerabilidad y las estrategias de los famosos en un entorno aislado de lujos y comodidades.

Al igual que en ‘La Casa de los Famosos México’, habrá diferentes actividades y retos que les darán beneficios a los concursantes, con nominaciones y eliminaciones en manos del público.

“Esta producción se apoya de una alianza estratégica con un referente clave de la industria: Fremantle, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el contenido, elevar la experiencia televisiva en México y responder tanto a los intereses de la audiencia como a las tendencias del mercado”, dice TV Azteca en un comunicado.

Fecha de estreno: ¿A partir de cuándo y dónde ver ‘La Granja VIP’?

El estreno está programado para el 12 de octubre de 2025 mediante la pantalla en televisión abierta de Azteca UNO; sin embargo, también contará con streaming mediante la plataforma Disney+, con acceso a la vida en la granja las 24 horas del día, excepto los sábados.

Aunque no se han dado a conocer de manera oficial, algunas filtraciones indican a que podrían formar parte del proyecto el actor Alfredo Adame, la actriz Itatí Cantoral, e incluso Brenda Bezares, esposa de ‘Mayito’, Mario Bezares, quien ganó ‘La Casa de los Famosos 2024′.