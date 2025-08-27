Junior H regresa con ‘México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025′: Fechas, ciudades, boletos y lo que debes saber

Junior H dará una gira por distintos estados de México este 2025, llamada 'Sad Boyz Tour'.

La escena musical mexicana vive un momento histórico con el anuncio del Sad Boyz Tour 2025 de Junior H. El cantante se prepara para una gira monumental por México con su show más ambicioso hasta ahora, donde promete noches cargadas de emoción, corridos tumbados y una producción de nivel internacional.

Los seguidores de Antonio Herrera Pérez, más conocido como Junior H, esperan con ansias los conciertos de corridos que recorrerán las principales ciudades del país. Con éxitos que marcaron a toda una generación, como ‘Y Lloro’, ‘El Hijo Mayor’ y ‘El Azul’, la gira se perfila como una de las más esperadas del año.

Con localidades limitadas y precios que se ajustan a diferentes presupuestos, la recomendación es asegurar un lugar lo antes posible, pues la venta de boletos para los conciertos está próxima a iniciar.

Junior H se presentará en distintas ciudades de México. (Cuartoscuro)

Fechas y ciudades del ‘Sad Boyz Tour 2025′ de Junior H

El México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025 del cantante de corridos, Junior H, recorrerá escenarios emblemáticos en noviembre y diciembre.

La gira abarca desde Tijuana hasta Mérida, con paradas en ciudades clave para su carrera, incluyendo la capital mexicana. Hasta el momento, las fechas confirmadas son:

08 de noviembre – Tijuana, Baja California (Explanada Estadio Caliente)

– Tijuana, Baja California (Explanada Estadio Caliente) 14 de noviembre – Acapulco, Guerrero (Arena GNP Seguros)

– Acapulco, Guerrero (Arena GNP Seguros) 15 de noviembre – Toluca, Estado de México (Estadio Toluca 80)

– Toluca, Estado de México (Estadio Toluca 80) 16 de noviembre – Guadalajara, Jalisco (Plaza Nuevo Progreso)

– Guadalajara, Jalisco (Plaza Nuevo Progreso) 19 de noviembre – Monterrey, Nuevo León (Estadio Walmart Park)

– Monterrey, Nuevo León (Estadio Walmart Park) 21 de noviembre – Chihuahua, Chihuahua (Estadio M. Almanza)

– Chihuahua, Chihuahua (Estadio M. Almanza) 22 de noviembre – Ciudad Juárez, Chihuahua (Estadio Carta Blanca)

– Ciudad Juárez, Chihuahua (Estadio Carta Blanca) 26 de noviembre – Aguascalientes, Aguascalientes (Monumental)

– Aguascalientes, Aguascalientes (Monumental) 28 de noviembre – León, Guanajuato (Explanada Poliforum)

– León, Guanajuato (Explanada Poliforum) 29 de noviembre – Ciudad de México (Plaza de Toros La México)

– Ciudad de México (Plaza de Toros La México) 04 de diciembre – Mérida, Yucatán (Estadio Kukulcán)

– Mérida, Yucatán (Estadio Kukulcán) 05 de diciembre – Veracruz, Veracruz (Explanada de la Expo Ylang Ylang)

– Veracruz, Veracruz (Explanada de la Expo Ylang Ylang) 07 de diciembre – Puebla, Puebla (Centro Expositor).

Cada fecha representa la oportunidad de presenciar un espectáculo diseñado para los verdaderos fans, con un repertorio que promete convertirse en una experiencia única.

Precios de boletos para Junior H en México: ¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios varían según el recinto y la ciudad, ofreciendo desde zonas VIP hasta accesos generales. Esto permite que tanto seguidores que buscan cercanía como quienes prefieren opciones más económicas disfruten del espectáculo de música regional mexicana. Estos son:

CDMX

Diamante: 4,420 pesos

Barrera: 3,680 pesos

1er tendido: 2,320 pesos

2do tendido: 1,960 pesos

Palcos: 1,220 pesos

Lumbrera: 1,220 pesos

General: 600 pesos

Monterrey

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boyz Zone: 1,790 pesos

General de pie: 790 pesos

1er nivel 1ra base: 1,590 pesos

1er nivel central: 1,490 pesos

1er nivel 3ra base: 1,290 pesos

2do nivel central: 1,250 pesos

2do nivel 3ra base: 1,250 pesos

3er nivel 1ra base: 950 pesos

3er nivel central: 890 pesos

3er nivel 3ra base: 990 pesos

Jardín derecho: 590 pesos

Jardín izquierdo: 590 pesos

Toluca

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

Grada general: 1,290 pesos

General: 790 pesos

Aguascalientes

Diamante: 4,420 pesos

Barrera: 2,570 pesos

1er tendido: 1,830 pesos

Plateas: 970 pesos

Palcos: 3,060 pesos

General: 730 pesos

Guadalajara

Diamante: 4,450 pesos

Barrera: 3,340 pesos

1er tendido: 2,220 pesos

2do tendido: 1,720 pesos

Palcos: 1,230 pesos

General: 730 pesos

Ciudad Juárez

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

Grada general: 1,290 pesos

General: 790 pesos

León

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

General: 790 pesos

Chihuahua

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

Grada general: 1,290 pesos

General: 790 pesos

Mérida

Diamante: 2,790 pesos

Platino: 2,290 pesos

Oro: 1,950 pesos

Plata: 1,700 pesos

Bronce: 1,590 pesos

General de pie: 890 pesos

VIP preferente: 690 pesos

VIP Tecate: 690 pesos

Oro Dunosusa 3ra: 990 pesos

Oro Dunosusa 1ra: 990 pesos

Platino 1 y 2: 1,790 pesos

Plata 1 y 2: 1,890 pesos

Lat naranja 1 y 2: 1,690 pesos

Esmeralda 3ra: 1,490 pesos

Esmeralda pref.: 1,490 pesos

Esmeralda 1ra: 1,490 pesos

Veracruz

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

General: 790 pesos

Puebla

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boyz Zone: 1,790 pesos

General (zona de pie): 790 pesos

La venta comienza el 2 de septiembre a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en la página de funticket.mx, para todas las fechas.

Además, en las taquillas de los recintos también estarán disponibles las entradas. Se recomienda preparar la compra con tiempo, ya que se espera una alta demanda en todas las sedes.

Setlist: Canciones que cantará Junior H en el Sad Boyz Tour 2025

El setlist incluirá sus mayores éxitos, así como algunas colaboraciones con artistas como Tito Double P. Todavía se desconoce cuál es la lista confirmada, pero entre las canciones más esperadas se encuentran:

‘Y Lloro’

‘El Hijo Mayor’

‘El Azul’

‘Exxtsy Model’

‘Fin de Semana’

‘En la Peda’

‘Rockstar’.

Los conciertos prometen ser una combinación de nostalgia, energía y sentimiento sad, elementos que definen el sello personal del artista.

¿Quién es Junior H y por qué es un referente en los corridos tumbados?

Antonio Herrera Pérez, originario de Guanajuato, irrumpió en la industria musical como uno de los principales exponentes de los corridos tumbados. Su estilo mezcla la música regional mexicana con influencias urbanas, lo que le permitió conectar con un público joven en busca de autenticidad y nuevas propuestas.

Su impacto no solo radica en sus letras íntimas y honestas, sino también en su capacidad para colaborar con figuras como Natanael Cano y Peso Pluma.

Estas alianzas le dieron proyección internacional y lo posicionaron como un referente de la música mexicana contemporánea. Con cada lanzamiento, Junior H consolida un movimiento cultural que trasciende las fronteras.