Junior H regresa con ‘México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025′: Fechas, ciudades, boletos y lo que debes saber

La escena musical mexicana vive un momento histórico con el anuncio del Sad Boyz Tour 2025 de Junior H. El cantante se prepara para una gira monumental por México con su show más ambicioso hasta ahora, donde promete noches cargadas de emoción, corridos tumbados y una producción de nivel internacional.
Los seguidores de Antonio Herrera Pérez, más conocido como Junior H, esperan con ansias los conciertos de corridos que recorrerán las principales ciudades del país. Con éxitos que marcaron a toda una generación, como ‘Y Lloro’, ‘El Hijo Mayor’ y ‘El Azul’, la gira se perfila como una de las más esperadas del año.
Con localidades limitadas y precios que se ajustan a diferentes presupuestos, la recomendación es asegurar un lugar lo antes posible, pues la venta de boletos para los conciertos está próxima a iniciar.
Fechas y ciudades del ‘Sad Boyz Tour 2025′ de Junior H
El México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025 del cantante de corridos, Junior H, recorrerá escenarios emblemáticos en noviembre y diciembre.
La gira abarca desde Tijuana hasta Mérida, con paradas en ciudades clave para su carrera, incluyendo la capital mexicana. Hasta el momento, las fechas confirmadas son:
- 08 de noviembre – Tijuana, Baja California (Explanada Estadio Caliente)
- 14 de noviembre – Acapulco, Guerrero (Arena GNP Seguros)
- 15 de noviembre – Toluca, Estado de México (Estadio Toluca 80)
- 16 de noviembre – Guadalajara, Jalisco (Plaza Nuevo Progreso)
- 19 de noviembre – Monterrey, Nuevo León (Estadio Walmart Park)
- 21 de noviembre – Chihuahua, Chihuahua (Estadio M. Almanza)
- 22 de noviembre – Ciudad Juárez, Chihuahua (Estadio Carta Blanca)
- 26 de noviembre – Aguascalientes, Aguascalientes (Monumental)
- 28 de noviembre – León, Guanajuato (Explanada Poliforum)
- 29 de noviembre – Ciudad de México (Plaza de Toros La México)
- 04 de diciembre – Mérida, Yucatán (Estadio Kukulcán)
- 05 de diciembre – Veracruz, Veracruz (Explanada de la Expo Ylang Ylang)
- 07 de diciembre – Puebla, Puebla (Centro Expositor).
Cada fecha representa la oportunidad de presenciar un espectáculo diseñado para los verdaderos fans, con un repertorio que promete convertirse en una experiencia única.
Precios de boletos para Junior H en México: ¿Cuánto cuestan las entradas?
Los precios varían según el recinto y la ciudad, ofreciendo desde zonas VIP hasta accesos generales. Esto permite que tanto seguidores que buscan cercanía como quienes prefieren opciones más económicas disfruten del espectáculo de música regional mexicana. Estos son:
CDMX
- Diamante: 4,420 pesos
- Barrera: 3,680 pesos
- 1er tendido: 2,320 pesos
- 2do tendido: 1,960 pesos
- Palcos: 1,220 pesos
- Lumbrera: 1,220 pesos
- General: 600 pesos
Monterrey
- VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos
- Sad Boyz Zone: 1,790 pesos
- General de pie: 790 pesos
- 1er nivel 1ra base: 1,590 pesos
- 1er nivel central: 1,490 pesos
- 1er nivel 3ra base: 1,290 pesos
- 2do nivel central: 1,250 pesos
- 2do nivel 3ra base: 1,250 pesos
- 3er nivel 1ra base: 950 pesos
- 3er nivel central: 890 pesos
- 3er nivel 3ra base: 990 pesos
- Jardín derecho: 590 pesos
- Jardín izquierdo: 590 pesos
Toluca
- VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos
- Sad Boys Zone: 1,790 pesos
- Grada general: 1,290 pesos
- General: 790 pesos
Aguascalientes
- Diamante: 4,420 pesos
- Barrera: 2,570 pesos
- 1er tendido: 1,830 pesos
- Plateas: 970 pesos
- Palcos: 3,060 pesos
- General: 730 pesos
Guadalajara
- Diamante: 4,450 pesos
- Barrera: 3,340 pesos
- 1er tendido: 2,220 pesos
- 2do tendido: 1,720 pesos
- Palcos: 1,230 pesos
- General: 730 pesos
Ciudad Juárez
- VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos
- Sad Boys Zone: 1,790 pesos
- Grada general: 1,290 pesos
- General: 790 pesos
León
- VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos
- Sad Boys Zone: 1,790 pesos
- General: 790 pesos
Chihuahua
- VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos
- Sad Boys Zone: 1,790 pesos
- Grada general: 1,290 pesos
- General: 790 pesos
Mérida
- Diamante: 2,790 pesos
- Platino: 2,290 pesos
- Oro: 1,950 pesos
- Plata: 1,700 pesos
- Bronce: 1,590 pesos
- General de pie: 890 pesos
- VIP preferente: 690 pesos
- VIP Tecate: 690 pesos
- Oro Dunosusa 3ra: 990 pesos
- Oro Dunosusa 1ra: 990 pesos
- Platino 1 y 2: 1,790 pesos
- Plata 1 y 2: 1,890 pesos
- Lat naranja 1 y 2: 1,690 pesos
- Esmeralda 3ra: 1,490 pesos
- Esmeralda pref.: 1,490 pesos
- Esmeralda 1ra: 1,490 pesos
Veracruz
- VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos
- Sad Boys Zone: 1,790 pesos
- General: 790 pesos
Puebla
- VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos
- Sad Boyz Zone: 1,790 pesos
- General (zona de pie): 790 pesos
La venta comienza el 2 de septiembre a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en la página de funticket.mx, para todas las fechas.
Además, en las taquillas de los recintos también estarán disponibles las entradas. Se recomienda preparar la compra con tiempo, ya que se espera una alta demanda en todas las sedes.
Setlist: Canciones que cantará Junior H en el Sad Boyz Tour 2025
El setlist incluirá sus mayores éxitos, así como algunas colaboraciones con artistas como Tito Double P. Todavía se desconoce cuál es la lista confirmada, pero entre las canciones más esperadas se encuentran:
- ‘Y Lloro’
- ‘El Hijo Mayor’
- ‘El Azul’
- ‘Exxtsy Model’
- ‘Fin de Semana’
- ‘En la Peda’
- ‘Rockstar’.
Los conciertos prometen ser una combinación de nostalgia, energía y sentimiento sad, elementos que definen el sello personal del artista.
¿Quién es Junior H y por qué es un referente en los corridos tumbados?
Antonio Herrera Pérez, originario de Guanajuato, irrumpió en la industria musical como uno de los principales exponentes de los corridos tumbados. Su estilo mezcla la música regional mexicana con influencias urbanas, lo que le permitió conectar con un público joven en busca de autenticidad y nuevas propuestas.
Su impacto no solo radica en sus letras íntimas y honestas, sino también en su capacidad para colaborar con figuras como Natanael Cano y Peso Pluma.
Estas alianzas le dieron proyección internacional y lo posicionaron como un referente de la música mexicana contemporánea. Con cada lanzamiento, Junior H consolida un movimiento cultural que trasciende las fronteras.