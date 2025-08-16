Natanael Cano narra discusión con una señora mientras manejaba: ‘Naco, tú eres el de los corridos’

Natanael Cano asegura que, en una ocasión, una mujer lo insultó por rebasarla. (Fotos: Cuartoscuro / Gemini AI)

¿Qué tienen contra Natanael Cano? Se peleó con un DJ hace unos días en el Baja Beach Fest 2025, y recientemente se sinceró sobre los insultos que recibe por los corridos tumbados que canta.

A pesar de tener muchos fans, a lo largo de su trayectoria Natanael enfrentó muchas críticas y odio, especialmente de generaciones mayores que no entienden su música o su estilo, dirigido principalmente a públicos más jóvenes.

En especial, recordó una anécdota en donde una mujer mayor lo insultó por canciones como ‘Cuerno azulado’, que lo llevaron a ser uno de los máximos representantes de corridos tumbados en México.

Natanael Cano habla sobre el ‘hate’ que recibe como cantante de corridos

Durante su reciente participación en el podcast de Pepe Garza, Natanael Cano compartió detalles de su canción ‘Porque la demora’, con un mensaje sobre darle poca importancia a los malos comentarios que hagan de uno.

Precisamente por ese tema recordó lo complicado para él como cantante de corridos bélicos enfrentarse a las críticas e insultos, sobre todo de personas mayores.

Natanael Cano recibe muchas críticas de gente mayor. (Foto: Cuartoscuro)

Así fue la discusión entre Natanael Cano y una señora

El cantante de ‘Presidente’ comparte que, en una ocasión, iba manejando por una avenida de Sonora, donde vive, y al rebasar otro vehículo, este trató de alcanzarlo. Cuando la conductora se percató de que se trataba de Cano, comenzaron los insultos.

“Voy en el carro ‘chicoteado’, pa’, y me le meto a un carro por ahí; de repente me quiere alcanzar, y una doña (me dice): ‘Pinche naco, tú eres el de los corridos, ¿verdad? Pinche naco’. ‘…ga tu madre, cállese el hocico, nomás’ (le dije), y así, todavía tiene ese odio contra mí, gente cul*ra", asegura el cantante.

El rebase que le hizo a aquella mujer fue porque estaba estática en el semáforo en verde y él llevaba prisa, pero considera que esta acción no es justificación para recibir insultos clasistas.

“Uno no puede estar en un semáforo parado, por lo menos acá en Sonora (…) la gente quiere que uno esté como pendejo atrás de ellos. ‘Oye, m’ija, ábrase a la verg*, traigo prisa’, no puedo estar parado; ‘fu, fu’, vámonos, pa’, y se enmulan. ‘Pinche naco pend*jo, tú eres el de los corridos’, y yo (respondo): ‘Sí, a la verg*, y me pela la verg*’“, expresó el cantante multado en Chihuahua por cantar corridos.

Natanael Cano analiza comentarios de odio en su contra

Esa no es la primera ni la única vez que el artista de regional mexicano recibe insultos por ser quien es, y es algo que lamenta por el hecho de que lo encasillen en un estereotipo que no es.

“‘Tú eres el de los corridos, pinche naco’”, recuerda que le dijo aquella señora en el semáforo. “Entonces tú tienes cagad* en la cabeza por pensar eso, güey”, reacciona.

Cano considera que la mayoría de hate que recibe proviene de personas mayores que crecieron en otra época, donde el tipo de música que toca era más escandalosa, y por eso ‘proyectan’ sus problemas en él.

“Creo que es una generación, porque luego hay quien dice: ‘Es que son los que están enojados con la vida’. O sea, m’ija, pues está enojada con la vida, va a estar enojada conmigo también’. Con nadie va a estar bien; ni con tu marido vas a estar bien, si sigue así esa mentalidad no es por mí, es por ti”, señala.