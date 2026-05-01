JETOUR G700: Lujo fuera del camino

El segmento de los SUV premium de aventura fue durante décadas territorio exclusivo de nombres europeos y americanos con historia todoterreno de sobra. Construir un vehículo que compita ahí no es cuestión de presupuesto: es una declaración de madurez técnica. Y eso es exactamente lo que JETOUR está haciendo con el nuevo G700.

Jetour G700

La base lo dice todo. La plataforma GAIA — Generation of All-Terrain IntelligentArchitecture — no es una arquitectura adaptada ni reinterpretada de otra cosa: es una plataforma desarrollada desde cero para el off-road electrificado, con bastidor independiente body-on-frame de alta resistencia y capacidad para soportar múltiples sistemas de propulsión electrificados. En un momento en que buena parte de la industria todavía debate si es posible electrificar el off-road sin sacrificar capacidad, JETOUR ya tiene una respuesta construida en acero y software.

Sobre esa base, el G700 monta un sistema híbrido enchufable de alto desempeño con potencia combinada de hasta 904 hp y autonomía total aproximada de 1,400 km, cifras por confirmar en la configuración para México, pero que dan la medida de las intenciones. La suspensión es neumática con control electrónico de amortiguación, capaz de leer el terreno y ajustarse sin que el conductor intervenga. Tres bloqueos de diferencial, caja reductora y 14 configuraciones de conducción — entre ellas modos específicos para lodo, arena, rocas y nieve — completan un arsenal que no tiene nada de decorativo.

Jetour G700

La función Extreme Turn merece mención aparte. Mediante la gestión independiente del par en los ejes eléctricos, el G700 puede reducir drásticamente su radio de giro en senderos estrechos, una maniobra que en el off-road de verdad marca la diferencia entre continuar y retroceder. La capacidad de vadeo ronda los 900 mm y la altura libre al suelo se acerca a los 230 mm. No son los números de un SUV que ocasionalmente sale de la ciudad: son los de un vehículo que fue diseñado para que salir del asfalto sea el plan, no la excepción.

El interior sigue la misma lógica. Tres filas con seis plazas independientes, ventilación, calefacción y masaje; panel de instrumentos envolvente de 35.4 pulgadas; pantalla central de hasta 15.8 pulgadas y monitor trasero de techo de 17.3 pulgadas para los ocupantes posteriores. Sistema de audio Lexicon de 18 bocinas, filtro de cabina CN95, aromaterapia integrada y refrigerador con control de temperatura. No es una lista de opcionales para justificar el precio: es la evidencia de que la marca entiende a quién le habla. El cliente de este segmento no elige entre capacidad y confort. Exige los dos.

Jetour G700

Ese es el punto al que las marcas chinas han tardado años en llegar— y que ahora, algunas, ya dominan. El nuevo G700 no llega a México a competir en precio. Llega a hacerlo en argumentos. JETOUR SOUEAST México dará a conocer versiones, equipamiento y estrategia comercial conforme se acerque el estreno nacional, pero rondará los 2,000,000 MXN. Lo que ya es evidente, aún sin haberlo puesto a prueba sobre el terreno, es que la conversación sobre quién define el lujo todoterreno acaba de volverse más interesante.