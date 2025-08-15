‘Muy enojadou’: Drake Bell amenaza con demandar a ‘LCDLFM’ por anécdota de Mariana Botas, confirma Galilea

Drake Bell planea denuncia contra La Casa de los Famosos México si no bajan videos de la anécdota de Mariana Botas.

Al parecer a Drake Bell no le gustó la anécdota de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México donde la actriz aseguró que se besó con el actor estadounidense en un antro, pues amenazó con demandar al programa.

Esto lo dio a conocer Galilea Montijo, conductora de La Casa de los Famosos México, quien señaló la molestia del actor de Drake & Josh por involucrarlo en la anécdota de Mariana.

Hasta ahorita, Bell no realizó alguna acción legal contra el reality show, pero no descarta hacerlo si no siguen una condición que puso no solo a la producción del programa, sino a la empresa que lo realiza.

¿Por qué demandaría Drake Bell a ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

En una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo compartió con sus compañeros una de las ‘nuevas’ no tan buenas dentro de LCDLFM, y es que el también cantante estadounidense planea una denuncia por lo que se habló sobre él.

Mariana Botas contó una historia relacionada con Drake Bell en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira/Andrea Murcia)

“Resulta que el ‘niño Bell’, que ya no es tan niño, habló muy enojado amenazando, ‘que si no bajaban esa ‘information’, ‘I wanna give you… I saw you at the court’; que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que había dicho en La Casa de los Famosos México, que iba ‘a someterse a una demanda’”, asegura la conductora de TV.

De acuerdo con Montijo, el cantante de ‘I found away’ se mostró muy molesto en la llamada, lo cual considera raro, “porque es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado”, agrega.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no compartió algún comunicado respecto a la amenaza de demanda de Drake Bell, quien tampoco mencionó algo en sus redes sociales.

Mariana Botas afirma haber besado a Drake Bell en un antro: Esta es la anécdota

Todo inició con una anécdota de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025, quien aseguró en una conversación con Elaine Haro y Dalilah Polanco que en una ocasión lo besó.

Ella mencionó en un episodio del podcast Envinadas que Bell es su crush, esto en 2022; a partir de entonces sus seguidores pedían que el artista fuera a una entrevista en el programa. Y pese a que sus representantes sí las contactaron, aparentemente no pasó de ahí.

Lo que sí ocurrió es que un año después se encontraron de fiesta en un antro, y fue entonces donde vivieron su ‘romance de una noche’.“Tienen la exclusiva, el año pasado tuvimos una fiesta de un amigo y estuvo Drake (Bell), se puso feliz cuando me vio, me abrazó (…) La verdad es que me lo besuqué toda la noche en el antro, él me traía de la mano para todos lados, me ofrecía los tragos, yo no lo creía”, compartió emocionada.

Drake Bell besó a Mariana Botas, asegura la actriz. (Foto: Cuartoscuro).

Pero la situación no quedó ahí, pues presuntamente se fueron juntos en la misma camioneta, donde el ambiente se tornó romántico, como si fuesen novios.

“Fue el mejor día de mi vida (…) Cuando iba en su camioneta me iba cantando una canción, se portó divino, yo la pasé increíble, tuve toda la atención, no hubo problema porque los dos éramos soltero, al otro día me escribe ‘besarte anoche era realmente increíble’”, finalizó la compañera de Jorge Ortiz de Pinedo en Una familia de diez.

¿Drake Bell besó a Mariana Botas? Esto dijo el cantante

Después de que se viralizó la anécdota de la actriz, a la que compararon con Martha Higareda, la prensa se encontró en un evento con Drake Bell y los cuestionaron al respecto.

De forma sarcástica, afirmó que el momento fue muy romántico, aunque reconoce que no recuerda la situación.

“Oh, sí, un muy romántico beso, en una noche en el antro, fue muy romántico, La luz fue como y yo la vi (…) como una película”, señaló, y al momento de que le preguntaron qué tal besa, simplemente dijo “No me acuerdo; estaba en un antro, no me acuerdo de nada”.