Adrián Di Monte revela detalles de su salida de ‘LCDLFM’: ‘Me dijeron que me regresara’

Adrián di Monte asegura que recibió instrucciones confusas de la producción de 'La Casa de los Famosos México'. (Fotos: Cuartoscuro)

Adrián di Monte fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, hecho que generó duda y polémica en redes sociales por lo que ocurrió: el actor quiso regresarse al túnel. Y de ello habló recientemente.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Adrián di Monte fue protagonista de una polémica por su acción de intentar regresar al túnel cuando se anunció que era el eliminado, pero aseguró que no fue por él, mientras las redes sociales aseguran que Priscila Valverde iba a ser la eliminada 2.

En una conversación con el programa Hoy, donde estaba la conductora Galilea Montijo, compartió que la producción le dio instrucciones de regresar, aunque todo se tornó confuso.

¿Qué le dijo la producción de La Casa de los Famosos a Adrián di Monte?

En conversación con Galilea Montijo y Martha Figueroa, el actor de origen cubano-mexicano aseguró que al momento de entrar al túnel, todo se tornó confuso por las instrucciones de la producción del reality show.

“Estar en el túnel también fue rarísimo y fuerte, porque sales del túnel. Me dicen: ‘No, regrésate, regrésate’. Y yo con la cámara aquí. Después me voy, así (se mueve rápido), y sales súper desnorteado”, asegura el actor.

Adrián Di Monte fue el eliminado 2 de 'LCDLFM'. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Esta aclaración la hizo después de que Galilea Montijo compartió su sorpresa por la eliminación de Di Monte, pues desde la producción tienen conocimiento de ciertas estadísticas.

“Lo platicamos en producción. O sea, lo impresionante del público es que hay unas estadísticas durante la semana y, al momento que abres las votaciones, como que el público, el fandom, se espera al último día a votar, al posicionamiento, y te dan una sorpresa”, explica la conductora de TV.

¿Adrián di Monte quería regresar a ‘La Casa de los Famosos México 3′?

Al inicio de la entrevista, Adrián di Monte se sinceró y dijo que sí se “quedó con las ganas de apoyar y de seguir en el cuarto Noche (de La Casa de los Famosos México) (…) yo juraba que me iba a quedar, pero no fue así”, menciona.

Sin embargo, el hecho de hacer el intento por regresar al túnel no fue por decisión propia, sino instrucciones de la producción de LCDLFM.

“Para aclarar, no me quería ir (…) Yo dije: ‘Si el público me elige estar aquí adentro, el compromiso mío es con el público’”, sentencia Di Monte, recién casado con Nuja Amar.

Pero ser el eliminado 2 de La Casa de los Famosos México no le afectó, por lo mismo de que se reencontró con su esposa.

¿Cuál fue la polémica en ‘La Casa de los Famosos México 2025’ por la salida de Adrián di Monte?

En redes sociales aseguraron que la salida de Adrián di Monte fue un error y que, en su lugar, quien debía abandonar el reality show es la modelo Priscila Valverde.

Se habla de que la intervención del notario del programa fue esencial para que la decisión cambiara, pues fue ‘cuestión de segundos’ en donde la balanza se inclinó por la exreina de belleza y no por la expareja de Sandra Itzel.

Priscila Valverde fue salvada en la semana 2 de la nueva temporada 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

“Pensaban que salía Priscila porque iban uno tras otro, el tema es que la cosa que cuenta los votos, que ni siquiera es de la empresa, tiene la máquina que cada 5 minutos hace un refresh, en el momento en que Galilea Montijo anuncia el cierre de votos, ahí ella estaba abajo”, explicó la periodista Joanna Vega-Biestro en Instagram.

Sin embargo, el notario rectificó y fue cuando se dio cuenta de que, al final, los seguidores de Valverde ‘se pusieron las pilas’ y emitieron más votos.