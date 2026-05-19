‘Amo Latinoamérica y también amo España’: Arcángel aclara su postura sobre la conquista

El reguetonero Arcángel reapareció en redes sociales tras la polémica que generaron, durante un concierto en Madrid, sus declaraciones sobre la conquista española en América.

Luego de varios días de comentarios al respecto, llamados por el público al boicot de sus conciertos y mensajes en contra de sus conciertos, el cantante estadounidense publicó un mensaje en Instagram donde aseguró que nunca buscó ofender a Latinoamérica ni a los pueblos originarios de la región.

La controversia comenzó después de que se viralizara un fragmento de su presentación en el Movistar Arena de la capital española, donde defendió la herencia española en América y rechazó la idea de que España debe ofrecer disculpas históricas por la colonización.

Tras la reacción negativa en redes sociales, el intérprete de ‘La Jumpa’ aclaró su postura con un pronunciamiento en el que afirmó: “Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”.

Arcángel se presentó en el Movistar Arena de Madrid. EFE / Victor Lerena. (Victor Lerena/EFE)

¿Qué dijo Arcángel sobre España y América?

Durante su concierto en Madrid, Arcángel lanzó un discurso que rápidamente se difundió en redes sociales como TikTok, Instagram y X. El cantante aseguró sentirse orgulloso de “la madre patria” —como se le conoce popularmente a España en los lugares con herencia hispana— y defendió la influencia española en América Latina.

“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, expresó el artista frente al público español, de acuerdo con lo que se ve en videos compartidos en redes sociales y retomados por distintos medios.

El reguetonero también cuestionó a quienes consideran que España debería disculparse por la conquista. “¿Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día?”, dijo durante el show, en declaraciones que rápidamente fueron comentadas en redes sociales

Las palabras del cantante provocaron posturas divididas en México y gran parte de América Latina, donde algunos usuarios señalaron que sus comentarios podrían minimizar el impacto histórico de la colonización y el sufrimiento de los pueblos originarios que detonó de este proceso histórico.

Las primeras declaraciones de Arcángel generaron gran polémica (Foto: EFE).

Arcángel asegura que España no debe disculparse y responde a críticas

Después de que crecieran los mensajes de rechazo en redes sociales, el cantante del género urbano publicó un mensaje en Instagram para hacer frente ante la controversia. En el texto, Arcángel aseguró que sus declaraciones fueron interpretadas de forma distinta a su intención original.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios”, escribió.

El cantante añadió que reconocer la influencia cultural española no significa ignorar el dolor que dejó la conquista. “Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”, señaló.

Asimismo, Arcángel insistió en que sus palabras buscaban hablar de “respeto y unión”, no de división, postura que no mitigó por completo las críticas contra su postura.

El artista tiene una gira programada en México durante agosto de 2026 con fechas confirmadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y presentaciones en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida y Querétaro. En redes sociales, algunos usuarios han llamado a un boicot por sus declaraciones.