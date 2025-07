Adrián Di Monte cree que será el primer eliminado de ‘LCDLFM’ 2025: ‘Me funaron antes de entrar’

Adrián Di Monte es uno de los nominados de La Casa de los Famosos México en la primera semana, lo que pone en riesgo su continuidad en el reality show.

El actor cubano aseguró que es uno de los menos favoritos para el público y por eso cree que se convierte en el primer eliminado de la temporada, especialmente porque ‘lo funaron’ antes de entrar.

Otros participantes de La Casa de los Famosos México 2025 como Facundo, también lo consideran como el principal candidato a salir de la casa el domingo 3 de agosto.

Adrián Di Monte es habitante de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Facebook / La Casa de los Famosos México).

¿Qué piensa Adrián Di Monte de su nominación en ‘LCDLFM’ 2025?

Adrián Di Monte se ve a él mismo fuera de la competencia en la primera semana del reality por los problemas que tuvo con su expareja Sandra Itzel, exparticipante de MasterChef Celebrity.

Esto porque la cantante lo denunció por presunto maltrato y acoso durante el matrimonio que tuvieron durante alrededor de 8 años.

“No me lo tomo personal, quien decide es el público, pero yo sé que me puedo ir esta semana (...) soy de los menos favoritos, pienso que voy a ser yo porque me funaron tanto antes de entrar que me decían que si me nominaban la primera semana me dejaban fuera”, contó a Shiky Clement.

Sin embargo, consideró que en caso de abandonar la competencia, está tranquilo porque regresa con su esposa Nuja Amar.

“Si salgo yo el más feliz de la vida, pero si regreso del carrusel quiere decir que la gente quiere verme más tiempo aquí dentro y eso se debe sentir bien”, finalizó.

Luego de la gala de nominación, fue al jardín para agradecer por “las bendiciones que tiene” y pidió que todo “termine rápido”.

Adrián Di Monte es la actual pareja de Nuja Amar, con quien inició un noviazgo luego de su divorcio con Sandra Itzel. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué pasó entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel?

Los supuestos problemas psicológicos de Adrián Di Monte derivan del proceso legal que tiene con su expareja Sandra Itzel, según el informe.

Ellos se conocieron en 2013 durante el casting de una telenovela y al poco tiempo comenzaron una relación.

Dos años después se casaron y durante su matrimonio participaron en diferentes realities shows juntos, entre ellos el de Así se baila, donde concursaron como pareja.

Luego de 7 años de casados, ella compartió la noticia de la ruptura en su cuenta de X y fue hasta 2024 cuando reveló detalles acerca de las presuntas agresiones y violencia que ella vivió en la relación con el habitante de La Casa de los Famosos México 3. .

"Yo sufrí violencia física, psicológica, emocional, económica y sexual con abuso de poder con una persona con trastorno narcisista, tengo moretones, rasguños, me rompió uñas, me amenazó (...) aguanté todo tipo de agresiones, me obligaba a grabarme íntimamente, luego los compartía”, explicó para De Primera Mano en abril en 2024.

Sandra Itzel interpuso una demanda contra Adrián Di Monte y él respondió con una contrademanda de divorcio, la cual ella no aceptó, según contó el actor en una charla con Siéntese quien pueda en 2024.

“Yo interpuse una demanda de divorcio, al negarse a firmarlo de manera ‘amistosa’, ella interpone una para salir a cámara y decir que tomó cartas en el asunto, no me gustaba estar en ese matrimonio”.

Actualmente, Adrián Di Monte tiene una nueva pareja y es Nuja Amar, con quien se casó día antes de entrar a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

¿Adrián Di Monte tiene problemas psicológicos? Esto revela un presunto informe

La polémica con la exparticipante de MasterChef Celebrity comenzó cuando ella lo denunció por violencia y acoso, a la cual el cubano respondió con una demanda de solicitud de divorcio.

En el proceso legal, presuntamente se sometió a una entrevista e investigación psicológica en la Fiscalía de la Ciudad de México, en el cual se revela que tiene problemas, según un documento compartido en el programa De Primera Mano.

“Una vez examinado se procede a informar que sí presenta alteraciones psicológicas afectiva, cognitiva, conductual y somáticamente”, se lee en el texto compartido en el programa De Primera Mano.