Alexis Ayala, de ‘La Casa de los Famosos’, habla de su crisis económica: ‘Acabo de pasar una quiebra’

El actor Alexis Ayala se encuentra atravesando por una complicada situación económica, pues incluso reveló que antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025 tuvo que vender su casa.

“Acabo de pasar una quiebra económica durísima”, aseguró el exintegrante de Solo para mujeres en una conversación que tuvo con Dalilah Polanco y Mar Contreras, habitantes de La Casa de los Famosos.

Esta no es la primera ocasión en la cual el dueño del restaurante El Peladito habla de su situación económica, debido a que llegó a tocar este tema previo a su ingreso al reality show.

¿Qué pasó con Alexis Ayala de ‘La Casa de los Famosos’?

Alexis Ayala, actor conocido por sus papeles como villano de las telenovelas, compartió que actualmente no está pasando por un buen momento económico e incluso vendió su casa muy poco antes del inicio de La Casa de los Famosos México.

“La venta de la casa se resolvió el miércoles, antes de entrar aquí, antes de que me encerraran”, comentó, aunque no explicó a que se debe su situación, indicó que tomó esta decisión con el objetivo de no despedir a quienes trabajan con él.

“No soy una persona que abandona a las personas que trabajan conmigo, ¿cómo les voy a quitar el trabajo? Tenía que moverme y buscar la opción”, afirmó e dijo que a pesar de que ahora vive en una casa más pequeña, no se siente mal.

Alexis Ayala vendió su propiedad debido a que está pasando por un momento económico complicado. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Ahí valoras a la gente y a las cosas, hoy soy mucho más rico que nunca”, compartió Alexis Ayala, quien también dijo que su esposa Cinthia Aparicio le ha brindado todo su apoyo durante este momento.

“Cinthia aguantó como una guerrera. Ella ha estado conmigo. Diciéndome: ‘vamos para adelante’”, comentó el actor de la telenovela Carita de Ángel.

¿Por qué Alexis Ayala está en una crisis económica?

Aunque durante su conversación en La Casa de los Famosos México no ahondó en los motivos que lo llevaron a la quiebra, previo a su ‘encierro’ brindó algunas entrevistas en donde habló al respecto.

En una conversación con Isabel Lascurain, el actor comentó que él se comenzó a desestabilizar económicamente a raíz del infarto que sufrió durante 2018, debido a que tuvo que dejar de trabajar por un tiempo.

“Yo dejé de trabajar dos años y después de que me esperaron casi dos años que dejé de trabajar, vino la pandemia. Pero los gastos siguen”, comentó dos meses antes de entrar al reality show.

Alexis Ayala tuvo que vender su casa antes de ingresar al reality show. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Aunque Alexis Ayala contaba con algunos ahorros, poco a poco estos fueron disminuyendo: “La nube tenía agua, pero se empezó a quedar seca y el pasto dejó de estar verde, también hay un divorcio”, aseguró.

En una conversación previa con Yordi Rosado, Alexis Ayala también admitió que le ha sido complicado reorganizar sus gastos, debido a que le quitaron su exclusividad, por lo cual no recibe un pago fijo.

“Fui exclusivo de la empresa durante 33 años, en la pandemia me la quitaron, que como me dolió porque me enseñaron a vivir con un sueldo fijo y todavía no sé vivir sin él”, comentó, lo que le resulta preocupante, pues aún tiene gastos que cubrir.

“No sé si mi dinero me va a alcanzar, cuántos meses no voy a trabajar, mis gastos siguen siendo los mismos, a veces aumentan, pero no disminuyen, porque los gastos fijos son eso: fijos. Eso no ha sido muy fácil”, aseguró.

A pesar de lo que está pasando en su vida, Alexis Ayala no ha perdido el impulso de estabilizarse económicamente, para lo cual se ha impuesto una meta de cinco años, según dijo en La Casa de los Famosos.

“Como me gusta vivir bien, y como tengo muchos sueños y metas materiales, lo que tenía lo voy a tener al doble y será en 5 años, porque tengo que hacer un proceso: voy a producir otra vez, a dirigir otra vez, voy a seguir actuando y dirigiendo”, dijo.

¿De cuánto es el premio de ‘La Casa de los Famosos’?

Ganar La Casa de los Famosos no solo conlleva un reconocimiento, sino que los ganadores se llevan un premio económico de 4 millones de pesos, además, esta temporada se les dará un bono adicional.

Aunque todavía falta mucho para la final y recién se revelaron a los primeros nominados de La Casa de los Famosos México, algunos de los habitantes ya han revelado qué planean hacer en caso de ganar.

