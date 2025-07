Plutarco Haza no entraría a ‘La Casa de los Famosos México’ a menos que su carrera ‘cayera en un bache’

Plutarco Haza, exparticipante de MasterChef Celebrity 2025, reveló las únicas razones por las cuales participaría en La Casa de los Famosos México, una de ellas es que su carrera ‘cayera en un bache’.

El actor de Cautiva por amor también aseguró que el reality show es “un gusto culposo”, pues lo sigue desde el estreno de la primera temporada, que ganó Wendy Guevara en 2023.

“No entraría a La Casa de los Famosos, no los critico, es un placer culposo para mí, vi las dos pasadas y hasta vi temporadas de Big Brother VIP, solo participaría si estoy desesperado por dinero o para rehacer mi carrera porque cayó en un bache horrible y solo así me apunto”, explicó en una entrevista para El Financiero.

Plutarco Haza participó en 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía TV Azteca?

Haza, eliminado 14 de MasterChef Celebrity Generaciones, aseguró que es fan de LCDLFM porque le gusta presenciar el experimento social del comportamiento humano mientras está encerrado y aislado del exterior:

“Me encanta esta especie de laboratorio y saber cómo se comportan los seres humanos encerrados, es algo como actor y como persona me interesa, aunque yo no expondría mi carrera así, sobre todo cuando va bien, son 35 años con prestigio y actualmente me dan protagónicos y antagónicos”.

El actor de El gallo de oro explicó que decidió entrar al reality de cocina porque aun con polémicas no está hecho para “destrozarse” entre los participantes.

“Yo entré a MasterChef Celebrity porque es más acorde a mi carrera, tiene clase, es una competencia de cocina, no es corriente ni un laboratorio para hacernos pedazos, aunque tenga sus polémicas”.

Plutarco Haza descarta una mala relación con Carlos Quirarte tras final de ‘MasterChef Celebrity’

La final de MasterChef Celebrity terminó con Dani Valle como ganador de la temporada, una edición que tuvo como una de las polémicas principales la rivalidad entre Plutarco Haza y Carlos Quirarte.

Sin embargo, el actor descartó tener una mala relación con el conductor de TV e incluso podría considerarlo un amigo, además para él fue un digno finalista de la edición Generaciones.

“Con Quirarte hubo un pique muy divertido, a la gente le gustó, nos tocó en diferentes equipos, lo jugamos bien, pero curiosamente si me llevo a 5 personas que podemos ser amigos fuera del set, él es una de ellas, nos comentamos las cosas, platicamos, hizo un buen trabajo, pero si él se lo lleva es por sus propios méritos, no porque se lo regalen”, mencionó.

Carlos Quirarte tuvo una rivalidad con Plutarco Haza en 'MasterChef Celebrity Generaciones 2025'. (Foto: Cortesía)

Haza fue llamado el ‘villano’ de la temporada por sus peleas con Zahie Téllez y porque presuntamente era ‘malvibrosillo’, pero aseguró que no estuvo detrás del ‘hate’ que cada uno de los participantes recibió.

“Van varios muertitos que me quieren cargar a mí, varias veces me dijeron que yo le eché ‘hate ‘ a Zahie Téllez, pero si se lo ganó fue por su comportamiento, en el caso de Quirarte por su mala estrategia en el programa donde sale Polinesio (…) mucha gente pensó que yo sería la Mariana Echeverría o el Adrián Marcelo de MasterChef, pero no fue así”.

Finalmente, la expareja de Ludwika Paleta agradeció por la respuesta del público tras su participación en el concurso de cocina.

“Con todos me llevé bien hasta el último programa, hubo cosas en las que estuve de acuerdo o no dentro del concurso (...) Me fue muy bien y me conecté con gente que no me conocía, gente joven y aunque me vendieron como el gran villano, la gente leyó otra cosa y actualmente me llenan de cariño”.