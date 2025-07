‘No es el Juego del Calamar’: Bárbara Torres reacciona a críticas a Zahie Téllez en ‘MasterChef Celebrity’

Bárbara Torres, eliminada 15 de MasterChef Celebrity, reaccionó a las críticas contra Zahie Téllez que surgieron durante la temporada 2025 y pidió no “clavarse” con el programa porque no es El juego del calamar.

La economista y jueza del reality fue tachada como ‘la villana’ tras los comentarios hacia Isaías Espinoza, ‘Chef en proceso’ relacionados con la hoja santa y hacia Plutarco Haza, además por ser “gritona”.

Ante esto, la actriz argentina solicitó a la audiencia no quedarse con lo malo del programa y entender que la chef Zahie Téllez solo está “jugando un rol” que acaba tras las grabaciones.

Bárbara Torres fue la eliminada 15 de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía)

“Me duele un poco cuando critican a los jueces de MasterChef, a quien sea, porque no se termina de comprender una dinámica, la chef Zahie Téllez está en un rol, una representación (...) Pido que no se enganchen negativamente, mejor ríanse de todo lo que ven, porque es divertido, no es la serie de El Juego del Calamar, donde puedes morir, así que no se claven”, explicó en entrevista con El Financiero Entretenimiento.

Bárbara Torres aseguró que el rol interpretado por la jueza del programa es porque la contrataron para eso, porque luego termina con esas actitudes para convivir y reírse por lo ocurrido en las grabaciones.

“Los jurados cumplen un rol, porque para eso lo contrataron, hay muchos videos que cuando salíamos nos reíamos, cuando salíamos del foro me reía mucho con la chef y con los demás, cuando termina el programa, se acabó todo lo demás”.

Finalmente, una de las críticas contra Zahie Téllez es porque le grita a los concursantes, algo que para la intérprete de Excelsa en La Familia Peluche es normal en una cocina y no se lo tomó personal.

“Así es una cocina en la vida real, te lo juro, además, si alguien nos levanta la voz no es personal, es porque así debe ser, sobre todo para poner orden, por eso les suplicó que no supongan y lo tomen como un juego”, declaró.

Bárbara Torres asegura que ‘MasterChef’ se basa ‘en el amor’ a diferencia de otros realities

La actriz Bárbara Torres estuvo en diferentes realities shows durante su trayectoria, entre ellos la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde vivió diferentes conflictos y peleas con los habitantes.

Ahora, tras su salida de MasterChef Celebrity 2025, agradeció su participación en el programa porque es muy diferente a los demás.-

“No puedo hacer una comparación entre LCDLF y MasterChef, los dos buscan algo diferente, se cuentan historias, algunos favorecen más, pero este vincula a las personas desde el amor, eso me encantó (...) Después del otro reality yo quedé con una parte de mí un poco triste y ahora volví a ser la misma Bárbara Torres de toda la vida”.

La actriz argentina ‘revivió’ al participar en el show de la cocina más famosa de México porque retomó actitudes que ella perdió al aparecer en otros realities.

“Lo bueno sin lo malo no existe, lo alegre sin lo triste tampoco, son opuestos (...) Me emocionaba por mis compañeros, todo salía del alma y de manera espontánea, Reviví, es un programa que te hace conectar con los demás, me hizo sentir muchas cosas positivas dentro de mi alma”, detalló.

Bárbara Torres se fue a duelo de eliminación junto a Dani Valle tras perder vs. Carlos Quirarte y Ofelia Medina. (Foto: Cortesía)

¿Cómo fue la eliminación de Bárbara Torres en ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Bárbara Torres se integró en el equipo Casete en MasterChef Celebrity 2025 junto al actor Luis Fernando Peña, Plutarco Haza, Andrea Noli y Bobby Larios.

Ella llegó al programa 15, donde cocinó al aire libre en dos ocasiones y al no ser suficiente para los jueces, ella tomó el mandil negro para enfrentarse a Dani Valle en el duelo de eliminación.

“Estaba muy cansada, fue muy largo, tuvimos el reto de campo al aire libre (...) tuvimos el reto en parejas junto a Dani Valle, lo último que hice no cuadraba, ya mi cerebro no coordinaba”, explicó.

En el último reto preparó un ratatouille, que si bien fue calificado como “bueno”, no rivalizó con el del influencer, quien se salvó para dejar a Bárbara Torres como el eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

“No era mi peor platillo, pero fue le menos bueno (...) Pedí que se pusieran contentos todos, era un logro compartido, debemos ponernos contentos por los demás, yo me voy contenta porque aprendí”, finalizó.