‘Nacho’, hijo de Bárbara Torres, pide que paren las ofensas: ‘Tienen madre, respeten a la mía’

Este 16 de julio, Bárbara Torres se convirtió en la sexta celebridad eliminada de La Casa de los Famosos México, y fue la primera vez que todos los concursantes estuvieron a favor de su salida durante el posicionamiento de la gala de eliminación.

La intérprete de Excelsa en La Familia P.Luche fue una de las habitantes más controversiales de esa casa que es monitoreada 24 horas y en la cual los famosos buscan ganar un premio de 4 millones de pesos.

Los últimos días de Bárbara fueron especialmente difíciles, no solo tuvo un accidente en la cocina que le causó quemaduras, ella tuvo problemas con los participantes y comentó que estaría feliz ser eliminada y se arrepentía de haber entrado al show.

Según dijo ella luego de la salida de su compañero Paul Stanley (el quinto expulsado) no le gustaba que sus hijos y su esposo supieran que está llorando, ya que ella se considera una persona fuerte:

“Hasta acá llegué... Ya no me gusta más, voy a esperar a que me nominen y que me saquen el fin de semana. Te juro que voy a ser la más feliz cuando den la vuelta y esté en el foro”. Lo cual sí sucedió.

Bárbara Torres con su colega Eugenio Derbez en la alfombra roja de 'El Valet': (Foto: Instagram / @barbaratorresmx).

¿Qué dijo el hijo de Bárbara Torres?

La actriz tiene dos hijos con su esposo Carlos, también argentino: Manolo (16 años) y José Ignacio (18 años). El mayor, conocido como ‘Nacho’, fue a la gala de eliminación de este domingo, donde al ver llegar a Bárbara al foro corrió a abrazarla y ambos comenzaron a llorar.

Antes de cualquier otra cosa, ‘Nacho’ se dirigió al público: “Quiero decir algo: de esta mujer se dijo mucho en redes sociales, se dijo mucho afuera y se dijo mucho adentro. Yo nunca había escuchado cosas tan feas, así como ustedes tienen una madre, les pido que respeten a la mía”.

Bárbara comentó a Galilea Montijo: “Nunca más firmo un contrato así” y luego se disculpó con quien fuera que pudo ofender en el público, “en casa también decimos cosas, pero no tienen 68 cámaras que los están viendo”.

Luego, se despidió de sus compañeros del reality: “Los adoro, a pesar de que sufrí un montón, tenía ganas de seguir con ustedes... Me limpian la casa, barran... Amigos los amo, se los juró y nos vemos en la final”.

Las polémicas de Bárbara Torres en ‘La Casa de los Famosos México’

La actriz Bárbara Torres era del ‘team Cielo’, aunque también decía que ella jugaba sola. Su comportamiento dio mucho de qué hablar: se dijo que era estrategia, marketing, e incluso cambios hormonales derivados de la menopausia, según afirmó ella.

Hace unas semanas, Arnoldo Díaz, quien dijo ser mejor amigo de Torres, aseguró en una entrevista con De Primera Mano hace unos días consideraba que todo era estrategia de Bárbara dentro del reality show:

“Está dando contenido, y la gente vive de eso y la televisión vive de eso y se está vendiendo, está bien. Al final va a sacar algo bueno (...) y conociéndola, si ella llegara a salir yo sé que esa mujer va a venir reconstruida, levantada y de veras, creo que no le va para mal, aunque así se vea”.

La actriz quedó fuera ante Wendy Guevara.

Fue criticada por nominar a Emilio Osorio para expulsarlo del programa, por lo cual su papá, el productor Juan Osorio afirmó que la vetaría de sus proyectos:

“El día que fue nominado se me salieron las lágrimas de coraje, no se vale. Sé que el juego es así, pero no Bárbara, no ella, eso no me lo esperaba... Después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá (Niurka)... Pero bueno, es el juego y que le vaya bien a ella”, expuso.

En tanto, Raquel Bigorra (la cuarta eliminada) la acusó de estar “interpretando varios personajes”: “te ves guapísima, Bárbara, ¿el personaje de hoy cuál es?”, dijo la conductora al salir del programa.

Además, tuvo varias discusiones con Sergio Mayer, quien aseguró que la actriz siempre estaba actuando con personajes afligidos como estrategia para permanecer en el programa.

También causó la incomodidad de la influencer Wendy Guevara, luego de que comentó que solo quedaban ella y Mariana ‘Barby’ Juárez como mujeres “reales” en el programa porque la integrante de ‘Las Perdidas’ no era una “mujer entera”: “Es chica trans... Ella sabe y hemos hablado de ese tema un montón de veces. No se ofende”.

Bárbara Torres se arrepintió de entrar a 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Canal 5).

Las últimas semanas fueron especialmente complicadas para la actriz, quien incluso expresó que ya se quería ir del programa por el alto “nivel de agresión” que vivían ahí:

“Estoy arrepentida de haber entrado a este juego... ¿Para qué entré? Tenía series para hacer, teatro. No necesitaba el dinero, gracias, dios que me diste este sueldo, lo agradezco muchísimo, pero tengo que pedirle perdón a la gente para que me disculpe por todo lo que me está pasando, el tema hormonal, por todo... Es mentira que es juego, acá adentro nadie juega”.