Paul Stanley habla de su experiencia en ‘La Casa de los Famosos’ y revela a ‘su gallo’ para ganar

El fin de semana pasado conocimos al quinto expulsado de La Casa de los Famosos México: Paul Stanley, quien dos días después se incorporó al programa Hoy, en donde compartió con sus compañeros algunas de las experiencias que vivió dentro del reality.

Visiblemente feliz de regresar a conducir el matutino de Televisa, platicó en la sección de espectáculos con algunos de sus compañeros, quienes le hicieron preguntas sobre los 36 días que vivió en La Casa de los Famosos México.

Paul Stanley reveló que tuvo un episodio de ansiedad

El conductor de televisión revela que, a pesar de que era uno de los favoritos para ganar el programa, no la pasó tan bien dentro del reality show, pues llegó a sentirse enclaustrado y experimentar episodios de ansiedad gracias a una visita inesperada de su mamá a las afueras de la casa.

“Es bien difícil estar encerrado, en serio (…) Hubo un día que llevábamos dos días encerrados, salimos a la luz del sol como 20 minutos y nos metían, me entró mucha ansiedad, yo creo que mi mamá me vio y fue y me gritó ‘hijo, te amo’”, señaló.

Paul Stanley duró 36 días en 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @paulstanleyd)

Tras esto, dijo que no pudo conciliar el sueño e incluso el día siguiente le pidió a ‘la Jefa’ hablar con la producción del programa, pues quería abandonar La Casa de los Famosos México, aunque su cometido no se cumplió.

“Me echó (’la Jefa’) un cocowash tan bueno que me quedé una semana más”, aseguró el hijo de Paco Stanley, aunque después ya no pudo.

Paul Stanley revela quién es su participante favorita para ganar La Casa de los Famosos México

De igual forma, fue cuestionado por sus compañeros de Hoy sobre quién de los famosos que aún forman parte del reality show era ‘su gallo’ para ganar la contienda por los 4 millones de pesos.

A pesar de que Paul pertenecía al ‘Team Cielo’, fue la única participante del ‘Team Infierno’ la que Paul cree que tiene el potencial de quedar en primer sitio.

“Wendy Guevara o ‘La Barby’ Juárez. Yo creo que es más probable que mi Wendy gane. Si saben qué tipaza es mi Wendy, hay que apoyarla y ojalá despierte de que la están utilizando”, aseguró Paul Stanley.

Wendy Guevara es una de las participantes favoritas de Paul Stanley en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: TikTok / @redivick2)

Precisamente, la influencer es la favorita de muchos internautas en redes sociales para ganar La Casa de los Famosos México, aunque ella ha mencionado que no piensa lograrlo.