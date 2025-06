El platillo por el que eliminaron a Luis Fernando Peña de ‘MasterChef’ 2025: ‘Un error grave’

¡RENATAAA! Eliminaron a Luis Fernando Peña de MasterChef Celebrity 2025, uno de los favoritos, y todo por olvidar un pequeño detalle al presentar su platillo. Con esto, el programa ya tiene a sus 10 mejores concursantes y significa la salida de un nuevo integrante del equipo ‘Generación Casete’.

El actor de Ulises en el clásico Amarte duele colgó el mandil en el reality show este domingo 1 de junio, en un episodio lleno de estrés, tensión y emociones para los concursantes, ¿pero qué pasó con su plato?

Luis Fernando Peña formó parte del equipo 'Generación Casete' en MasterChef Celebrity México 2025. (Foto: Especial / Instagram: @luisfernandop_mx)

¿Por qué eliminaron a Luis Fernando Peña de MasterChef Celebrity 2025?

El actor Luis Fernando Peña fue eliminado por la forma en que presentó su platillo a los jueces del reality: aún tenía el molde puesto, lo que fue visto como un gran error.

Peña pretendió retirar el molde de su platillo llamado ‘Calabacitas va a mi resto’ pero con un rotundo “no”, la chef Zahie Téllez le dijo que esa no era manera de mostrarlo a los jueces: “Una vez que ustedes terminan de hacer sus platos, ya no los pueden volver a tocar”.

La chef Téllez le dijo: “No acepto que llegues con un plato y un aro, porque esto no me lo voy a comer. Eso es inaceptable”. Después calificó su platillo, donde dijo que las verduras estaban sobre cocidas, y del pollo no le pareció la textura y los cortes.

El platillo de Luis Fernando Peña. (Foto: MasterChef'.

Después siguió el chef Adrián Herrera, quien no difirió mucho con las críticas de Téllez: le dijo que de sabor no estaba mal su platillo, pero la salsa no tenía profundidad, y su intención por el resultado técnico fue otra.

Para finalizar la crítica del platillo de Luis Fernando Peña, el chef Poncho Cadena le comentó que, aunque su sazón es bueno, lo de emplatar con el aro fue su gran error, pues cómo se presenta el platillo es la clave.

Fotografía de Luis Fernando Peña mientras cocinaba en el cuarto capítulo de 'MasterChef Celebrity México 2025'. (Foto: Especial / Instagram: @luisfernandop_mx)

¿Qué dijo Luis Fernando Peña sobre su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Mientras daba sus últimas declaraciones para el reality show, Fernando Peña dijo que su eliminación le parecía injusta, pues con otros participantes hubo más ayuda.

Llegó el momento de despedirse de sus amigos, quienes, antes que él, se quitaron el mandil negro y lograron subir al balcón antes que la producción dijera el nombre de Peña como el siguiente eliminado del show.

Peña dijo que fue un gran viaje conocerlos, reencontrarse con muchos de ellos y conocerlos en la forma de la cocina: “Este es un viaje donde muchos nos vamos quedando, y pues nada, que gane el mejor, sigan cocinando como hasta ahorita”.

Luis Fernando Peña con su mandil blanco al comienzo de 'MasterChef Celebrity México 2025'. (Foto: Especial / Instagram: @luisfernandop_mx)

“Ha sido un camino maravilloso, es sin duda la mejor experiencia de mi vida. Venga, me quita el sombrero. Me voy muy orgulloso de lo que logré hacer en esta cocina”, dijo Peña al momento de salir del reality show.

Este lunes, en una entrevista para Azteca Noticias, Peña aceptó su culpa al presentar el platillo de esa forma, y explicó que debido al estrés y tensión, olvidó ‘el aro’ y solo le quedaba asumir las consecuencias: “Fue un error grave (...) olvidar este artefacto”.

Además, el intérprete destacó que no entiende qué ocurrió con su salsa de espárragos y calabazas: “No quiero decir que la salaron, pero justo antes de emplatar la probamos, estaba perfecta (...) Ahí la dejamos”.