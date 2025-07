Ofelia Medina defiende a finalistas de ‘MasterChef Celebrity’ ante las críticas: ‘Quieren provocar pleito’

Ofelia Medina se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity 2025 y tras su salida pidió a los seguidores del reality no “provocar pleito” con los finalistas.

Previo al último programa de la temporada surgieron críticas y ataques en contra de los participantes que quedaron en la competencia, especialmente por Carlos Quirarte.

Como reacción, la actriz de ‘Mal de ojo’, solicitó no ‘hacer bullying’ contra el presentador por su participación en MasterChef Celebrity Generaciones y su permanencia en el show de cocina, por ello solicitó al fandom apasionarse, pero de forma ‘bonita’.

Ofelia Medina llegó a la semifinal de 'MasterChef Celebrity Generaciones'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

“Es natural que la gente de mi team Ofelia reaccione así, cada quien tiene sus favoritos, pero me apena mucho que no aprecien la belleza del ser que es Carlos Quirarte, una persona maravillosa, así que por favor no hay que hacerle bullying, entiendo la respuesta de los fans porque la gente se apasiona y está bien hacerlo, pero bonito”, explicó la señora Ofelia Medina en entrevista con El Financiero.

Quirarte recibió amenazas de muerte y en contra de su carrera por su llegada a la final, acciones que la actriz de Frida, naturaleza viva, lamentó y como consecuencia aconsejó al presentador de TV para no darle importancia.

“Deseo que esas amenazas no sean serias, que quienes las hicieron sean gente que solo quieren provocar discordia y pleitos, pero no nos dejemos, a Carlos le aconsejé no escuchar eso que proviene de un lugar de personas sin pensamientos positivos, debemos darle atención al tema, eso sí”.

Andrea Noli es otra de las participantes de MasterChef que fue criticada tras la eliminación de Ofelia Medina porque consideraron ‘injusta’ la decisión de los jueces, sin embargo, ella aplaude el trabajo de sus compañeros y asegura que los tres finalistas siguen en la competencia gracias a sus cualidades.

“En la final hay más, los tres por algo están ahí, no solo Quirarte, tienen grandes cualidades, así que gane el mejor, seguramente nos llevaremos una sorpresa”.

Ofelia Medina fue la última eliminada de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cómo fue la participación de Ofelia Medina en ‘MasterChef Celebrity’?

Ofelia Medina se integró al elenco de MasterChef Celebrity Generaciones con el equipo de Los Clásicos, donde fue compañera del comediante Memo Ríos, Gaby Rivero, Rosa Gloria Chagoyán y la actriz Anabel Ferreira.

De acuerdo con la famosa, los primeros programas fueron difíciles para ella, principalmente por el tiempo de grabación y terminó por disfrutar su participación únicamente en sus últimos episodios. .

“Me sentí maravillosa, pero fue muy difícil, los primeros programas fueron complicados por la premura de cocinar, o disfruté más en los últimos capítulos, el inicio me dejó presionada porque es muy agotador, las grabaciones son tremendamente duras, al principio cuando estábamos todos, era estar de pie alrededor de 12 horas, es muy duro”.

Una de las características de Medina fue el de exclamar poesía en la cocina del programa de TV, algo aplaudido por sus compañeros: “La poesía que recité en las grabaciones es porque representa una parte de mí, gracias a esta buena memoria recité algunos versos (...) se demostró que al público le gustan los poemas”.

Ofelia Medina fue eliminada luego de preparar una paella. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Después de 17 programas, Ofelia Medina fue la eliminada de MasterChef Celebrity 2025 luego de competir hasta lo último con Andrea Noli.

Medina preparó una paella para su último reto porque era una de las recetas conocidas por ella, pero no le bastó y los jueces decidieron expulsarla.

“Tengo un nudo en la garganta, nos la dejan difícil, eso sí, es un deleite verlas a las dos aquí”, mencionó la chef Zahie Téllez.

“Tiene buen sabor, el arroz absorbe sabores complejos, me parece interesante, hay trabajo detrás, gracias”, dijo Adrián Herrera.

Finalmente, las palabras del chef Poncho Cadena fueron las siguientes: “Hemos sido estrictos en la técnica y en este caso es un arroz español, no una paella, tu sabor es innegable, la técnica no es la correcta, esperemos”.

¿Cuándo es la final de ‘MasterChef Celebrity’ 2025 y dónde ver el último programa?

La final de MasterChef Celebrity está programada para el domingo 27 de julio a las 8:00 pm del tiempo del centro de México.

El canal de transmisión es Azteca UNO en la TV abierta, pero también está disponible en la aplicación o en el sitio web oficial de la televisora.

En caso de no contar con acceso a la TV abierta, en la plataforma de streaming Prime Video se encuentra la opción de TV directo donde pasan en vivo el programa.

Finalmente, puedes seguir las actualizaciones hechas en El Financiero Entretenimiento.

Lista completa de eliminados de ‘MasterChef Celebrity’ México 2025

La lista de eliminados de la temporada 2025 de MasterChef Celebrity está completa y quedó de la siguiente forma en orden de expulsión: