Yordi Rosado reconoce errores en entrevista que hizo a Luis de Llano sobre Sasha Sokol: ‘Me faltó tacto’

Después de que la SCJN falla a favor de Sasha Sokol en caso contra Luis de Llano, muchas personas manifestaron su opinión, incluyendo famosas como Laura Zapata. Y poco antes de que la exintegrante de Timbiriche decidiera alzar la voz y exponer su caso, fue una entrevista de Yordi Rosado lo que ‘la motivó’.

En marzo de 2022, el comunicador Yordi Rosado (amigo de Martha Higareda) le hizo una entrevista a Luis de Llano y, entre las cosas que le preguntó, fue por la relación abusiva que tuvo con la cantante Sasha Sokol, quien tenía 14 años mientras el productor, 39.

A tres años de aquella entrevista, misma que criticó Sokol, Yordi Rosado se mostró arrepentido por la forma en que abordó la situación, y admitió que su actuar no fue el correcto ante las respuestas de su invitado.

Sasha Sokol criticó la entrevista de Yordi Rosado en 2022. (Fotos: Instagram @yordirosadooficial y Facebook @Sasha.Sokol)

¿Qué dijo Yordi Rosado sobre entrevista a Luis de Llano?

Recientemente, Rosado platicó con el periodista Horacio Villalobos sobre aquel ‘tropiezo’ en su carrera como comunicador, pues recibió crítica no solo de la misma Sasha Sokol, también de miles de usuarios en redes sociales.

Para justificar su reacción a las respuestas del productor, mencionó que en su trabajo de investigación y preparación para dicha entrevista, vio varias entrevistas en las que no solo Luis de Llano (que produjo bandas como Garibaldi y Timbiriche) abordó el tema, también la intérprete de ‘Rueda mi mente’.

“Me preparé mucho (para la entrevista) (…) y busqué las entrevistas de ambos, tanto la de Luis como la de Sasha porque iba a tocar un tema que evidentemente era delicado, muy delicado (…) vi que también en el caso de Sasha, igual había contestado, que ambos decían que había sido una relación con mucho amor y que habían estado muy enamorados", explicó.

En su concepción, el comunicador mencionó que, si en varias entrevistas ambos tocaban el tema sin mayor complicaciones, creyó que la relación fue totalmente consensuada y por eso se atrevió a preguntar lo que preguntó.

El fallo de la SCJN llegó a tres años de la denuncia de Sasha Sokol. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

¿Cuáles fueron los errores de Yordi Rosado en entrevista con Luis de Llano?

Pese a que en su ‘investigación’ no detecto que hubiese desacuerdo de alguno de los dos en la relación abusiva que sostuvieron, práctica que se conoce como grooming, Yordi Rosado sí reconoció que fue un error la forma en que se expresó.

Además, considera aquel tropiezo en su trayectoria como una forma de aprendizaje y para mejorar la forma en que aborda ciertos temas, como el de abuso que sufrió la exTimbiriche del productor Luis de Llano, quien le llevaba casi el triple de edad en aquel entonces.

“Creo que me faltó tacto y que en lugar de haber preguntado eso, haber dicho completamente que era un ilícito, una situación muy delicada. Pero no lo hice porque como los había visto a ellos tan tranquilos hablando del tema, consideré que ellos no habían tenido un problema con el tema (…) sí creo que debí haberlo hecho mejor y que aprendí, mucho", explicó a Villalobos.

En la conversación, reconoce que le faltó empatía y profesionalismo a la hora de preguntarle a Luis de Llano por Sasha Sokol, pero las críticas y señalamientos los toma como aprendizaje para futuras conversaciones con otros invitados.

Sasha Sokol denunció en redes sociales a Luis de Llano en marzo de 2022; después, lo hizo ante las autoridades correspondientes. (Instagram / @sashasokolova)

¿Qué le preguntó Yordi Rosado a Luis de Llano sobre su ‘relación’ con Sasha Sokol?

En la entrevista que el amigo de Martha Higareda le hizo a Luis de Llano, se tocó el tema de las relaciones amorosas que tuvo el productor musical y de televisión a lo largo de su vida, y entre ellas abordaron a Sasha Sokol, quien tenía 14 años cuando pasó.

El productor explicó que fueron 6 meses los que estuvo con ella, y Rosado se atreve a comentar: “Ah, fue poco (…) ¿y sí se enamoraron?“, como si la situación fuese completamente normal.

Luis de Llano mencionó en ese entonces que Sokol “lo mandó al demonio” y que puestamente él “se enamoró”, declaraciones normalizadas en dicha entrevista que Yordi ya eliminó de su canal. Sin embargo, aquel fragmento fue rescatado por diversos usuarios en redes sociales.