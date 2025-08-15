¿De qué murió Kseniya Alexandrova? Esto sabemos del accidente automovilístico de Miss Rusia

Kseniya Alexandrova tenía una licenciatura en Finanzas y se graduó en la carrera de psicología en 2022. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia, falleció a los 30 años, luego de estar semanas internada en un hospital a causa de un accidente automovilístico que sufrió en la región de Tver, el cual le provocó lesiones muy graves.

La noticia del fallecimiento de la modelo, quien llegó a ser relacionada con el actor mexicano Eduardo Verástegui, fue confirmada por la organización Miss Universo, mediante un comunicado que compartieron en redes sociales.

“Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”, escribieron.

¿Qué le pasó a Kseniya Alexandrova, Miss Rusia?

El accidente de la supermodelo ocurrió el pasado 5 de julio, cuando transitaba por la región de Tver en compañía de su esposo, en un auto Porsche, de acuerdo con el diario The Sun.

Ilya, el marido de Kseniya Alexandrova, comentó para el portal de noticias ruso RIA Novosti que durante el trayecto un alce saltó hacia el camino y se estrelló contra el automóvil, provocando heridas a la modelo.

“El accidente transcurrió en una fracción de segundo. No tuve tiempo de hacer nada. El alce se estrelló contra el coche. El golpe alcanzó a Kseniya en la cabeza. Estaba inconsciente, con la cabeza rota, cubierta de sangre”, explicó.

El esposo de la modelo compartió que los transeúntes fueron quienes llamaron a una ambulancia para que atendieran a la Miss Universo, e indicó que durante el accidente no se desplegaron las bolsas de aire del auto.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Miss Rusia?

Kseniya Alexandrova fue trasladada a un hospital, en donde determinaron que debían llevarla al Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovsky, por la gravedad de sus lesiones.

La Miss Rusia sufrió una lesión cerebral traumática en la colisión, indica el diario The Sun. Su esposo agrega que la modelo estuvo en coma y días después recuperó la conciencia, pero no logró hablar con ella.

“No podía hablar porque estaba conectada a un respirador, pero estaba completamente consciente”, comentó para RIA Novosti. Posteriormente, le hicieron una cirugía, aunque fue exitosa, ella volvió al coma.

El accidente automovilístico en el que murió Miss Rusia fue ocasionado por un alce. (Foto: Captura de pantalla)

“Le diagnosticaron meningitis, que se convirtió en una enfermedad inflamatoria cerebral más grave. Los análisis empezaron a empeorar y llegó a una sepsis sanguínea”, compartió el esposo de Miss Rusia. Ella murió el 12 de agosto de 2025.

La sepsis ocurre cuando una infección genera una reacción en cadena en todo el cuerpo, explica MedlinePlus. En casos muy graves se presenta un choque séptico, que ocasiona una disminución considerable en la presión arterial que causa daños en los órganos, lo que puede llevar a la muerte, agrega Mayo Clinic.

¿Quién fue Kseniya Alexandrova, Miss Rusia?

Kseniya Alexandrova fue una modelo y profesional originaria de Moscú. Nació en la capital rusa y comenzó su carrera en el modelaje a los 19 años con la agencia Modus Vivendis.

Su gran salto a la fama llegó en 2017, cuando fue nombrada primera finalista en el certamen Miss Rusia y representó a su país en el concurso Miss Universo del mismo año, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del modelaje ruso.

Además de su trayectoria en el modelaje, Kseniya Alexandrova desarrolló una formación académica diversa. Se graduó en Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov y en 2022 obtuvo el título en Psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú, especializándose como psicodramaterapeuta.

Miss Rusia se había casado hace 5 meses. (Foto: Captura de pantalla)

Sobre su vida personal se conoce que la modelo se casó el pasado 22 de marzo de 2025 con Ilya. En redes sociales, compartió imágenes e indicó que se sentía plenamente feliz.

“Nunca pensé que un evento pudiera sonar dentro por tanto tiempo. Recuerdo cada segundo y parece que todavía estoy experimentando el torbellino de emociones. Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros en este día que el corazón sigue lleno de ellos”, escribió.

Luego de su muerte, la agencia de modelaje Modus Vivendis la recordó como una mujer “brillante, talentosa y radiante”: “Kseniya sabía inspirar, apoyar y brindar calidez a quienes la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior”, escribió en redes sociales.