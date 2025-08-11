Muere ‘Guadaña Jr.’, hijo del vocalista de Grupo Bostik, en presunto ataque en estacionamiento en Edomex

Guadaña Jr., hijo del vocalista de banda Bostik, murió en el Edomex. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com).

Óscar Lerma ‘El Guadaña Jr.’, hijo del vocalista de Banda Bostik, murió la noche de este domingo, según confirmaron fuentes.

El fallecimiento del músico ocurre apenas tres meses después del deceso de su papá David Lerma, un ícono cultural en la escena del rock urbano y la voz principal de Bostik por cuatro décadas.

¿De qué murió ‘El Guadaña Jr? Esto sabemos

Óscar Lerma perdió la vida en el interior de su vehículo mientras se preparaba para subir al escenario, en el estacionamiento del Centro de Espectáculos La Lonita, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Algunas versiones señalan que fue en un ataque directo con armas de fuego, lo que provocó el deceso del joven músico.

Guadaña Jr. fue hijo de David Lerma, quien murió en mayo de 2025. (Foto: Facebook / Panteón Rococó).

Durante la agresión también habría sido herido de bala un promotor de espectáculos. Momentos después de los hechos, el evento cultural fue suspendido y el inmueble fue desalojado.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales y municipales no han informado de manera oficial las causas de la muerte de Óscar Lerma.

¿Quién fue ‘El Guadaña Jr.’?

Óscar era hijo de David Lerma ‘El Guadaña’, ambos originarios de Tlalnepantla (Edomex).

Su papá fundó Bostik en 1983 y murió el pasado 18 de mayo, al parecer por una enfermedad crónica. ‘Guadaña Jr.’ decidió seguir sus pasos con su propio grupo de rock urbano llamada Tributo al Gran Jefe.

Hace unos días, el 2 de agosto, Óscar escribió en Facebook: “Jefe, estoy trabajando duro, siguiendo tu ejemplo y apegándome a tu manera de escribir. Estoy sacando a flote las vivencias, sintiendo cada canción y escribiéndolas desde el corazón. Este es mi primer material… y te lo voy a dedicar. No sabes cuánta falta me haces (...) De corazón te prometo que este trabajo será para ti, para que te sientas orgulloso de tu chamakito, ese que te siguió hasta el final”.

Óscar también tocó con Bostik: cuando su papá estaba enfermo, lo suplió en varias presentaciones como en un show de Querétaro el 15 de mayo de 2025; en ese entonces, la banda publicó un video donde lo mencionaron: “Este muchacho (Guadaña Jr.) va por buen camino, canta a todo dar”.

Óscar y otros artistas como de la Banda Haragan y CIA rindieron un homenaje musical de cuerpo presente a ‘El Guadaña’ durante su funeral en la Arena de lucha libre Adolfo López Mateos, donde se reunieron más de tres mil fans de Banda Bostick.

Actualmente, hay una campaña para recolectar llaves para hacer una estatua en honor de David Lerma ‘El Guadaña’, la cual busca colocarse en la colonia La Blanca, del municipio de Tlalnepantla, donde tenía su domicilio.