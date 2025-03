‘Triste canción’: Muere Lalo Toral, tecladista del Tri, ‘incansable en todas las batallas en el rocanrol’

Muere Lalo Toral, tecladista y músico de El Tri, informó la agrupación en un comunicado publicado este domingo en su cuenta de Instagram.

“Con infinita tristeza comunicamos la irreparable pérdida de nuestro compañero y hermano Lalo Toral, guerrero incansable en todas las batallas en el rocanrol, abrazamos con todo nuestro amor a su querida esposa Maggie May, querido Lalo, te vamos a extrañar”, se lee en el texto compartido por la banda de Alex Lora.

El integrante de El Tri comenzó su trayectoria musical profesional en la década de 1960, cuando se integró al grupo de Los Sparks.

El Tri comunicó la muerte de Lalo Toral. (Foto: Instagram @eltri_oficial)

¿Quién era Lalo Toral, tecladista de El Tri?

Lalo Toral era productor y tecladista de la banda El Tri, pero antes de llegar al grupo, intérprete de ‘Triste canción de amor’, trabajó con otros proyectos.

El músico de rock mexicano inició su camino en la música cuando era un niño porque comenzó a tocar diferentes instrumentos musicales como la guitarra y el piano.

Toral conoció las canciones de Elvis Presley cuando tenía 13 años y en él encontró un ídolo para inspirarse en sus composiciones.

El compañero de Alex Lora aprendió a tocar las rolas de ‘El rey del Rock & Roll’ en una guitarra eléctrica y en 1974 ingresó al Conservatorio Nacional de Música, informó la página oficial de El Tri.

Lalo Toral era integrante de El Tri. (Foto: Cuartoscuro)

El primer grupo donde estuvo se llamaba Los Sparks y fue miembro fundador, otras de las agrupaciones donde tocó Lalo Toral son las siguientes:

Los locos del ritmo

Los Yaki

Los Rippers

Los Beatniks

Papa’s on blue band

Los Sinners

Naftalina

Asimismo, participó en dos películas: Sor yeyé, protagonizada por Hilda Aguirre, y Un Quijote sin Mancha, protagonizada por Mario Moreno ‘Cantinflas’.

En 1969 se convirtió en el productor de la banda Three Souls in my Mind y participó durante las grabaciones en el teclado para después ser invitado a las presentaciones del grupo de rock mexicano.

El grupo cambió su nombre a El Tri y lo integró como elemento oficial de los intérpretes de ‘Pobre soñador’.

Entre las canciones más populares que compuso se encuentran las siguientes:

‘ADO’

‘Oye, cantinero’

‘Chavo de onda’

‘Madre tierra’

Lalo Toral impartía clases de solfeo, armonía musical y de piano sin “cobrar ni un solo centavo”, de acuerdo con información compartida en la página de El Tri.