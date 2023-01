Muere Lisa Marie Presley, única hija de Elvis Presley, a los 54 años

La cantante Lisa Marie Presley, hija única de Elvis, murió a los 54 años después de que la llevaran de urgencia a un hospital tras sufrir un paro cardiaco, confirmó su madre, Priscila Presley, a través de un comunicado.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla en el texto compartido por la revista People. “Ella era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que haya conocido”, agregó, sin dar más detalles.

Apenas el martes 10 de enero, Lisa Marie Presley fue vista durante la gala de los Globos de Oro, donde acompañó al actor Austin Butler, quien dio vida a su padre en la cinta biográfica sobre ‘El Rey del Rock and Roll’ y fue ganador de la estatuilla por mejor actor en una película de drama.

Hospitalizaron a Lisa Marie Presley

Una fuente cercana a la exesposa de Michael Jackson compartió a TMZ, primer medio en informar sobre su hospitalización, que la ama de llaves la encontró inconsciente en su habitación la mañana de este 12 de enero.

Minutos después, llegó su exesposo Danny Keough, quien es médico y le realizó RCP previo a que llegaran los paramédicos. Con esta hazaña, logró recuperarle el pulso antes de ser trasladada a un nosocomio, donde, según otra fuente, le administraron epinefrina para estabilizarla. Sin embargo, su estado de salud empeoró.

Antes de darse a conocer el fallecimiento de la cantante, se había informado que estaba en coma inducido en el área de terapia intensiva, siendo asistida por un marcapasos temporal, de acuerdo con el medio arriba citado.

En este sentido, Priscila Presley pidió a todos sus seguidores que oraran por su hija, ya que el pronóstico sobre su estado de salud no era el más favorable.

“Por favor, mantengan a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo, y pedimos privacidad durante este tiempo”, escribió con una foto en la que aparecen ambas.

¿Quién fue Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley fue la única hija del apodado ‘Rey del rock and roll’, Elvis Presley. Nació en febrero de 1968, y al ser descendiente del músico fue expuesta a la industria del entretenimiento desde pequeña.

Tenía alrededor de 35 años cuando se abrió camino en la industria musical lejos de la sombra de su padre.

El primer lanzamiento de Lisa Marie se dio a en 2003 con el estreno del álbum To Whom It May Concern. De aquel compendio destaca el sencillo de ‘Lights Out’ que resulta ser una de sus canciones más reconocidas.

Se debut se convirtió en uno de los más escuchados de aquel año y le dio la oportunidad para seguir indagando en la industria musical. En 2005 estrenó Now What y siete años después lanzó su último álbum titulado Storm & Grace.