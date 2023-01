¿Quién fue Lisa Marie Presley? La hija de Elvis Presley que estuvo casada con Michael Jackson

La tarde de este 12 de enero se dio a conocer el fallecimiento de Lisa Marie Presley, hija única de Elvis, quien murió a los 54 años después de que la llevaran de urgencia a un hospital tras sufrir un paro cardiaco.

Esta información fue compartida por su madre, Priscila Presley, a través de un comunicado. “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”.

¿Quién fue Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley fue la única hija del apodado ‘rey del rock and roll’, Elvis Presley. Nació en febrero de 1968, y al ser descendiente del músico fue expuesta a la industria del entretenimiento desde pequeña.

La joven vivió experiencias duras desde pequeña, como el divorcio de sus padres y la muerte de Elvis Presley en 1977. A lo largo de su adolescencia sufrió de una adición por las drogas, pero logró desintoxicarse.

Tenía alrededor de 35 años cuando se abrió camino en la industria musical lejos de la sombra del ‘rey del rock and roll’.

Su primer lanzamiento se dio a en 2003 con el estreno del álbum To Whom It May Concern. De aquel compendio destaca el sencillo de ‘Lights Out’ que resulta ser una de sus canciones más reconocidas.

Se debut se convirtió en uno de los más escuchados de aquel año y le dio la oportunidad para seguir indagando en la industria musical. En 2005 estrenó Now What y siete años después lanzó su último álbum titulado Storm & Grace.

La vida amorosa de Lisa Marie Presley

A lo largo de su vida, la cantante contrajo matrimonio con distintas figuras del mundo musical y del entretenimiento.

Con Danny Keough, su primer esposo, se casó en 1989 y duraron hasta 1994. Tuvieron dos hijos: Riley y Benjamin Keough; este último perdió la vida a los 27 años.

En 1994, al poco tiempo de haberse divorciado, se casó con Michael Jackson. Su relación se convirtió en una de las más populares en la década de los años noventa por la popularidad de ambos, sin embargo, se divorciaron un año después.

Nicholas Cage fue su tercer esposo, con quien contrajo nupcias en 2022, pero el matrimonio solamente duró un par de meses.

Dos años después se casó con el guitarrista Michael Lockwood y después de 16 años juntos se separaron, aunque su divorcio se concretó hasta mediados de 2021.