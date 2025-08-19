De Ernesto Barajas a Grupo Fugitivo: 9 músicos del regional mexicano asesinados en medio año

El crimen organizado tiene en la mira a artistas del norteño, banda y corridos en todo el país. (Fotos: IG)

Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño, fue asesinado a balazos la tarde de este 19 de agosto en las calles de Zapopan, Jalisco, en lo que las autoridades ya investigan como un ataque directo. Este hecho se suma a la creciente lista de homicidios cometidos en los últimos seis meses en contra músicos y agrupaciones en México.

Artistas de géneros como el norteño, la banda y el regional mexicano han sido blanco de agresiones dirigidas. Muchos de ellos son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado o ya habían recibido amenazas por parte de cárteles del narcotráfico desde tiempo atrás.

Entre los casos que más han conmocionado al país se encuentran los asesinatos de cinco integrantes del Grupo Fugitivo ocurridos en mayo de este año, así como los de Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva; Fernando ‘El Colorín’ Jiménez, de la Banda Real; y Julio Eusebio Labra, cantante de Los Conquistadores de la Sierra.

Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

La tarde de este martes, el cantante Ernesto Barajas fue ejecutado en un ataque armado en el cruce de Francisco I. Madero y la calle Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos Mariano Otero y límites con Zapopan, Jalisco.

Sicarios que viajaban en motocicleta se acercaron a su vehículo y abrieron fuego, dejando a Barajas y a un acompañante sin vida, además de una mujer que resultó herida con un disparo en la rodilla y fue trasladada a un hospital donde su estado de salud se reporta como regular.

En 2023, Barajas ya había recibido amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de una narcomanta que le prohibía cantar en ciertas zonas, lo que lo obligó a cancelar presentaciones.

Se presume era protegido de los hermanos Alfonso (alias ‘El Aquiles’) y René (apodado ‘La Rana’) Arzate García, miembros activos del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico de fentanilo y otras drogas.

La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación por los hechos, aunque hasta ahora no hay detenidos ni pistas claras.

Ernesto Barajas fue asesinado en Jalisco. (Fotos: IA / Ernesto Barajas en spotify.com)

Grupo Fugitivo

Otro de los crímenes más recientes y que sacudió al país fue la desaparición forzada y posterior asesinato de cinco integrantes de Grupo Fugitivo en Reynosa, Tamaulipas.

La madrugada del 25 de mayo, cinco miembros de la agrupación desaparecieron mientras se dirigían a un evento privado en la colonia Riberas de Rancho Grande. Los integrantes fueron identificados como:

Francisco Xavier Vázquez Osorio, 20 años

Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40 años

Livan Edyberto Solís de la Rosa, 27 años

Víctor Manuel Garza Cervantes, 21 años

José Francisco Morales Martínez, 23 años

Días después, las autoridades hallaron restos calcinados que se presume correspondían a los músicos. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó su asesinato y detuvo a al menos nueve personas vinculadas con la célula de ‘Los Metros’ del Cártel del Golfo.

Grupo Fugitivo era una agrupación musical de Reynosa, Tamaulipas. (Foto: IG Grupo Fugitivo Oficial)

Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva

Entre la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio, Isaac Luna fue asesinado a balazos en su domicilio en Irapuato, Guanajuato, tras finalizar una presentación. Otro hombre también resultó gravemente herido.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el ataque ocurrió la madrugada del domingo 1 de junio sobre la calle Azucena, en la colonia Santa María, en la ciudad de Irapuato.

Isaac Luna estaba en su casa junto con varias personas después de concluir una jornada de trabajo, pues la banda había amenizado una fiesta durante la tarde y noche del sábado 31 de mayo. De pronto, hombres armados irrumpieron en la residencia del cantante para dispararle.

El cantante falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Isaac Luna fue atacado en su domicilio. (Foto: Facebook / Xplosion Norteña Del Bajío).

Fernando ‘El Colorín’ Jiménez, de la Banda Real

El 3 de enero de 2025, en Salvatierra, Guanajuato, fue asesinado Fernando ‘El Colorín’ Jiménez, líder de la Banda Real y reconocido músico y compositor del género regional mexicano.

El ataque ocurrió dentro de su vehículo, en pleno centro de la ciudad, poco después de las 21:30 horas sobre la calle Colón, en la zona centro de Salvatierra.

Sobre los agresores, se supo que fueron sujetos que se transportaban en una motocicleta, quienes se acercaron al músico y le dispararon a quemarropa para después escapar.

Fernando 'El Colorín' Jiménez Nieves era el líder de la Banda Real. (Facebook @BandaRealDeFernandoElColorinJimenez)

Julio Eusebio Labra, de Los Conquistadores de la Sierra

El vocalista de Conquistadores de la Sierra, grupo musical de corridos, fue atacado a balazos el pasado 1 de junio durante un concierto en vivo, tan solo una semana después de la desaparición de los integrantes de Grupo Fugitivo.

Labra se encontraba en el escenario junto a sus compañeros en el bar ‘El huamuchilito’ cuando hombres armados dispararon contra el cantante de corridos sin importar la presencia del público en el lugar.

Julio Eusebio Labra era un cantante de corridos. (Foto: Facebook Conquistadores de la sierra)

Con información de Juan Carlos Huerta y Luciano Vázquez / Corresponsales.