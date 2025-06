‘Ahora les tocó perder’: Tribunal prohíbe a Los Alegres del Barranco cantar narcocorridos en Michoacán

Los Alegres del Barranco sí se podrán presentar en Michoacán, siempre y cuando no interpreten temas que hagan apología a la violencia. (Foto: Especial El Financiero)

Los problemas no acaban para Los Alegres del Barranco, la agrupación de música regional mexicana, ya que ahora las autoridades de Michoacán les retiraron el amparo que habían ganado para poder cantar narcocorridos.

Los intérpretes de ‘El dueño del palenque’ se han enfrentado a un sinfín de problemas legales, luego de que proyectaron las imágenes del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en algunos de sus conciertos.

Motivo por el cual Los Alegres del Barranco fueron vinculados a proceso por presunta apología del delito en Jalisco e incluso se les dictaron medidas cautelares como no poder salir de la entidad sin la autorización de un juez.

Prohíben cantar narcocorridos a Los Alegres del Barranco en Michoacán

A pesar de tener todo en contra, el pasado 9 de mayo, Los Alegres del Barranco ganaron un amparo para poder interpretar narcocorridos en Michoacán; sin embargo, ‘el gusto’ les duró poco.

Pues aun mes de que se les otorgó, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo de Michoacán votaron de manera unánime para revertir el amparo, de acuerdo con información recolectada por la revista Proceso.

La decisión fue tomada debido a que consideran dejar que se interpreten los narcocorridos de Los Alegres del Barranco en los conciertos está en contra de las disposiciones de la ley.

Los Alegres del Barranco ya no tienen el amparo que les permite tocar corridos. (Foto: Los Alegres del Barranco en Facebook).

“(Con el amparo) se permitiría la consumación del delito tipificado en el artículo 208 del Código Penal Federal, que prevé la figura delictiva apología del delito”, indicaron los magistrados, de acuerdo con Proceso.

Además, el pasado 16 de abril Michoacán publicó un decreto que prohíbe los narcocorridos en el Periódico Oficial de la entidad, en donde se incluyeron a los géneros de los corridos tumbados, progresivos, bélicos y alterados.

“Queda prohibido, en todo el territorio del Estado de Michoacán de Ocampo, la interpretación o reproducción en eventos públicos de música cuya temática o letras fomenten la apología del delito y hagan alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos”, dice el artículo 1 del decreto.

Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco no saben quién los contrata, por lo que desconocen si narcotraficantes los contrataron. (Foto: Especial El Financiero)

Esta resolución no significa que Los Alegres del Barranco ya no podrán presentarse en Michoacán, ya que será posible hacerlo, siempre y cuando no interpreten ningún tema que haga apología a la violencia o al tráfico de drogas.

¿Por qué Los Alegres del Barranco sí podían cantar corridos en Michoacán?

El amparo con el que contaba la agrupación Los Alegres del Barranco les fue otorgado por el juez Primero de Distrito, Sergio Santamaría Chamú, con el cual se les dio una suspensión provisional para que pudieran cantar narcocorridos en eventos públicos.

Sergio Santamaría explicó que su decisión fue tomada, debido a que la prohibición de interpretar narcocorridos afecta el derecho a la libertad de expresión, sin embargo, el Gobierno de Michoacán se mostró inconforme.

Los Alegres del Barranco tenían un amparo en Michoacán que les permitía cantar corridos. (Foto: Especial El Fianciero)

“Vamos a presentar una queja ante esta suspensión provisional que emite este juez, porque expresamente va contra el interés popular, quiere que siga haciéndose apología del delito”, comentó Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, en su momento.

¿Qué otros problemas han tenido Los Alegres del Barranco?

La cancelación del amparo no es el único problema que tiene la banda, ya que Estados Unidos canceló la visa de Los Alegres del Barranco, dejándolos sin la posibilidad de ingresar al país.

Además, el pasado 5 de junio, las autoridades de Jalisco aseguraron más de 5 millones de pesos a Los Alegres del Barranco, luego de que la banda dio un concierto en Zapopan, en donde interpretaron canciones que hacen apología a la violencia.

Los Alegres del Barranco niegan que los pagos por sus presentaciones sean con dinero de procedencia ilícita, tal como aseguró la Fiscalía de Jalisco. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Tras este hecho, Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal ejecutivo en Investigación Criminal, indicó que presuntamente Los Alegres del Barranco recibieron dinero de procedencia ilícita: “el recurso obtenido de estas conductas se considera de procedencia ilícita y será investigado a fondo para proceder en consecuencia”.

Tras los señalamientos, los Alegres del Barranco los negaron: “Nosotros no recibimos nunca, nunca dinero ilícito, nuestros contratos respaldan nuestro dicho (…) Hoy le decimos a la autoridad y a toda nuestra gente: ¡Que nos sigan! Somos cantores del Pueblo y vivimos de nuestro trabajo”.