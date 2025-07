¿Qué paso realmente con Grupo Fugitivo? Familiares narran el secuestro de los músicos

Los integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron a finales del pasado mayo luego de acudir a una presentación en la zona de Riberas de Rancho Grande, en Reynosa.

De acuerdo con las autoridades, los intérpretes del corrido ‘El dueño del palenque’ fueron secuestrados y al menos tres de los músicos fueron asesinados posteriormente e incinerados en una ladrillera, informó la Fiscalía de Tamaulipas.

Sin embargo, los familiares de Grupo Fugitivo no aceptan la versión de la Fiscalía y actualmente narraron detalles de la privación de la libertad de los músicos.

¿Qué dijeron los familiares de Grupo Fugitivo sobre el secuestro de los músicos?

Tres familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo concedieron una entrevista para el pódcast de Pepe & Chema, publicado en Youtube este martes, donde explicaron que la banda fue contactada días antes para la presentación donde los secuestraron.

“El 25 de mayo les dicen que van a trabajar 2 horas, les mandan la ubicación, se reúnen en la casa de uno de ellos para salir al evento, se suben a la camioneta donde cargaron los instrumentos”, declaró una persona en el video donde no se identificó y su voz se distorsionó para mantener el anonimato.

Previo al secuestro, Liván, representante de los intérpretes de corridos tumbados, confirmó su asistencia a la zona de Rancho Grande, sin embargo, perdieron la comunicación con los músicos alrededor de las 10:00 pm.

“En la noche empecé a mandarle mensajes y ya no me contestaba (...) Empezamos a marcar, pero todos los celulares mandaban directo a buzón (...) Empiezo a mandarle un mensaje porque no me había avisado, él me había dicho que eran por 2 horas, pero después ya no tuve respuesta”, explicaron.

Integrantes de Grupo Fugitivo fueron llevados a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán. (Foto: Cortesía FGE).

Días después, algunos de ellos recibieron mensajes en los celulares donde presuntamente les aseguraron que los músicos de regional mexicana fueron vistos con heridas de golpes, pero vivos.

“En los mensajes que nos mandaron nos dicen que los vieron desnudos y golpeados (...) Nos dijeron que los han visto con vida en algunos lugares”, explicó otro familiar de los artistas quien contó que la versión dada por las autoridades señaló una ruta por donde pasó la camioneta, pero ellos la consideraron una mentira.

“Los chicos de Grupo Fugitivo siguen su recorrido y más adelante supuestamente los interceptan en un lugar donde venden bebidas, pero es algo muy curioso porque según los mueven a otra camioneta, y los llevan directamente a la ladrillera, la otra se la llevan directamente a otro predio que estaba más lejos, ¿por qué harían eso?“

El vehículo fue localizado lejos del lugar donde Grupo Fugitivo fue secuestrado, sin embargo, según la familia, al revisar los videos de las cámaras no los interceptaron “a unas cuadras de la plaza”, pues ellos no fueron captados en ese lugar.

“Nos dimos cuenta en cámaras de particulares que ellos nunca pasaron por ahí, por donde supuestamente los interceptaron. Entonces, nos estás diciendo que en este punto los interceptaste y los cambiaste de vehículo. ¿Por qué en las cámaras no sale? Porque sí hay cámaras apuntando a ese sitio".

Finalmente, explicaron que previo al inicio de la investigación del caso Grupo Fugitivo, existieron inconsistencias porque antes de la denuncia de desaparición ya habían recogido la camioneta sin la existencia de un reporte.

“Cuando pusimos la denuncia, nos dicen que va llegando la camioneta del grupo por una llamada anónima ¿Por qué harías una llamada anónima si no sabes si esa camioneta se está buscando? Si esa camioneta donde estaba estacionada no estorba, es muy extraño, nos dijeron que los secuestraron y le quitaron una cámara al coche y tenía una llanta cambiada“.

Después, con la búsqueda, encontraron las calcomanías y las tarjetas de presentación de los músicos de Grupo Fugitivo, cerca del predio donde presuntamente fueron calcinados, pero no descartan un robo y un montaje en el área.

¿Qué dijo la Fiscalía General de Tamaulipas del caso de Grupo Fugitivo?

El pasado 24 de julio, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó la identificación de los restos de tres los integrantes de Grupo Fugitivo en una ladrillera:

“En dicho lugar, fueron privados de la vida e incinerados en un horno de la ladrillera para después colocar los restos a aproximadamente a 300 metros (...) El procesamiento realizado por peritos especializados en los lugares ya mencionados extrajo perfiles que resultaron coincidentes con tres de las víctimas“.

Esta versión no fue aceptada por los familiares porque solo son fragmentos óseos y, según ellos, todos están completamente calcinados.

“Dijeron que se encontraron cinco cuerpos que pertenecen a los músicos de Grupo Fugitivo, entonces pedimos verlos para reconocer el cuerpo, pero no los hay, solo eran fragmentos óseos, no se ven ni quemados, están calcinados”.