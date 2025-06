Hermana de músico de Grupo Fugitivo contradice versión de la fiscalía: ‘No se encontraron cinco cuerpos’

Familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo piden a la Fiscalía de Tamaulipas que se retracte en la confirmación del hallazgo de los cinco músicos, quienes fueron privados de su libertad y asesinados en un predio, según la versión oficial.

Claudia Garza, hermana de Víctor Manuel Garza, uno de los músicos desaparecidos de Grupo Fugitivo, expresó su enojo e inconformidad con las afirmaciones de las autoridades en Tamaulipas, ya que no se ha confirmado mediante ADN la identidad de los restos encontrados.

En entrevista con Azucena Uresti, esta mañana Claudia Garza explicó que las autoridades no se comunicaron con las familias de las víctimas antes la conferencia de prensa donde se afirmó el hallazgo de los músicos de Grupo Fugitivo y varias detenciones, así que tuvieron que enterarse por redes sociales.

“Fue una noticia demasiado fuerte (...) Fue un momento muy desgarrador enterarnos por ese medio. Luego, cuando fuimos a corroborar si la información era cierta, solo nos dijeron, ‘No, pues es que no sabemos nada’”, mencionó.

Los integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron el pasado 25 de mayo en Reynosa. (Foto: Instagram @grupo_fugitivoofficial)

Así que de pronto les llegaron mensajes de condolencias sin saber qué pasaba: “¿Cómo pudieron haber hecho eso sin pensar realmente cómo nosotros como familia nos íbamos a sentir de verlo primero por redes sociales y de recibir tantos mensajes de condolencias? (...) Les pedimos que se retractaran y pidieran una disculpa".

Las familias de algunos detenidos en el caso de Grupo Fugitivo, presuntamente de la fracción Los Metros, del Cartel del Golfo, también han manifestado que en realidad no están relacionados y acusan una “fabricación de culpables”.

¿Cuáles fueron los hallazgos en el caso de Grupo Fugitivo? Esto dicen las familias

Los músicos de Grupo Fugitivo desaparecieron el pasado 25 de mayo luego de una presentación en Reynosa; días después, el 29 de mayo, Irving Barrios, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, dijo en una conferencia de prensa que se encontraron cinco cuerpos calcinados que correspondían con ellos.

Sin embargo, Claudia Garza explicó con Azucena que un par de días después, las autoridades les dijeron que lo expuesto en la rueda de prensa era “solo una hipótesis”: “Realmente no se encontraron cinco cuerpos. Ese día se encontraron fragmentos óseos, no correspondían a cinco cuerpos”.

Integrantes de Grupo Fugitivo fueron llevados a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán. (Foto: Especial).

Luego del hallazgo, citaron a familiares de Grupo Fugitivo para pruebas de ADN: “¿Cómo puede ser que de allá se dé una rueda de prensa y se publique algo tan fuerte sin antes haber primero haber hecho el seguimiento correspondiente, que es tomar las muestras de ADN", dijo Claudia.

A su parecer, aceptarían la versión si vieran pruebas contundentes, pero no han encontrado objetos personales en el lugar ni algo más sólido para señalar que los cuerpos corresponden a Grupo Fugitivo: “Nada, no hay nada. O sea, realmente fueron solamente hipótesis, pero no se encontró nada. Ni un pedazo de prenda, un reloj. No hay nada que confirme esa afirmación”.

Familiares de Grupo Fugitivo siguen buscando a sus familias. (Especial).

Familia de Grupo Fugitivo continúa con la búsqueda

Claudia agregó que las familias siguen con los recorridos de búsqueda, pero lamentó que desde que se hizo la afirmación ya no se movió nada para encontrarlos.

“Queremos que se sigan moviendo en redes sociales los boletines de nuestros de nuestras familias, mientras no se nos demuestre lo contrario, nosotros tenemos la esperanza de que ellos están vivos, en dónde no sabemos y no vamos a parar”, concluyó.

Por ahora, Claudia apunta que no han tenido contacto directo con el fiscal Irving Barrios o gobernador Américo Villarreal; los han acompañado la Comisión de Búsqueda de Víctimas y las personas del colectivo.